Отправлено: - 18:24

drakon:

Это возле парка

Цитата:Это неправильный дом. У нас всё геометрически выверено. Классический прямоугольник он устойчивей. Представляете панику местных жителей, сваи бьют, тарелки в доме трясутся, а потом такая Пизанская башня над ними нависнет.Тогда уже не президенту РК, генсеку ООН жаловаться начнут.