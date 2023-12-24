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≡ Фейковое видео с премьер-министром Алиханом Смаиловым распространяют в Казнете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48258
Фейковое видео с премьер-министром Алиханом Смаиловым распространяют в Казнете
Отправлено: 24.12.23 - 14:35
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В Казнете распространяется фейковое видео, в котором премьер-министр РК Алихан Смаилов говорит о компенсациях, которые получат граждане, пострадавшие от интернет-мошенников. Ранее мошенники завлекали казахстанцев портретом президента Токаева.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
666
Re: Фейковое видео с премьер-министром Алиханом Смаиловым...
Отправлено: 24.12.23 - 14:35
#1
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Без лоха и жизнь плоха....

Когда люди поймут наконец, что никто и никогда не сидит в ожидании того, кому бы подарить деньги. Быстро, без оснований и на безвозмездной основе.
Идиотами земля полнится...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5412
Re: Фейковое видео с премьер-министром Алиханом Смаиловым...
Отправлено: 24.12.23 - 17:23
#2
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Цитата:
vofkakst:
Без лоха и жизнь плоха


Этого премьера и на заседании правительства, редко когда услышишь, не то что ещё и в рекламе.
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