Отправлено: - 16:17

Кушмурунец23:

Знаете ли что на расстоянии ста метров от этих домов достраивают трехэтажный детский садик, немного дальше расположен спортивный комплекс из нескольких зданий и двухэтажная школа, еще дальше несколько двухэтажных зданий училища... это районный центр, знаете ли

Цитата:А знаете ли вы что центральная канализация в затобольске появилась только с приходом Садвокасова,а до этого вся ЗТБ в которой на тот момент было 2 огромных школы,больница,несколько садиков и пятиэтажных домов , 20000 населения пользовались септиками.