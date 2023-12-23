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≡ Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48258
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 23.12.23 - 12:57
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В самые короткие сроки в Аманкарагае построили 91 благоустроенный дом. Но тогда же, так утверждают многие погорельцы, была сделана большая ошибка в выборе места застройки. Причем канализацию почему-то решили не делать, обошлись индивидуальными септиками. Не учли влияния здешних грунтовых вод - первые септики наполнялись в течение недели, а то и меньше. Проблема решена?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9644
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 16:17
#30
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Цитата:
Кушмурунец23:
Знаете ли что на расстоянии ста метров от этих домов достраивают трехэтажный детский садик, немного дальше расположен спортивный комплекс из нескольких зданий и двухэтажная школа, еще дальше несколько двухэтажных зданий училища... это районный центр, знаете ли

А знаете ли вы что центральная канализация в затобольске появилась только с приходом Садвокасова,а до этого вся ЗТБ в которой на тот момент было 2 огромных школы,больница,несколько садиков и пятиэтажных домов , 20000 населения пользовались септиками.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5412
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 17:09
#31
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Цитата:
maxsaf:
не бегать же теперь за юрту до скончания века.


В репортаже в основном жалуются некто Елена, Наталья - они навряд ли в ЮРТЕ родились.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5412
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 17:11
#32
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Цитата:
maxsaf:
надо не ждать, а самим делать.


Ну тогда другое: "...орешек Знаний мы расколем...."
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
746
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 18:50
#33
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
746
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 19:10
#34
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Страница 3 из 3«123
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