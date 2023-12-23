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Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 48257
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 23.12.23 - 12:57
В самые короткие сроки в Аманкарагае построили 91 благоустроенный дом. Но тогда же, так утверждают многие погорельцы, была сделана большая ошибка в выборе места застройки. Причем канализацию почему-то решили не делать, обошлись индивидуальными септиками. Не учли влияния здешних грунтовых вод - первые септики наполнялись в течение недели, а то и меньше. Проблема решена?
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Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 23.12.23 - 22:28
Цитата:
Эти погорельцы, точно, не могли 10 минут по инету поискать. Теперь высасываютиз пальца. Хорошо хоть из пальца а не из... Шутник, однако
maxsaf:из пальца
Эти погорельцы, точно, не могли 10 минут по инету поискать. Теперь высасываютиз пальца. Хорошо хоть из пальца а не из... Шутник, однако
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 23.12.23 - 22:44
Цитата:
А я и не шучу. Там ведь на самом деле все просто делается, главное идею понять. Твердое остаётся в септике, грязная вода выводится из септика ниже поверхности земли, остальное сделают микроорганизмы и земля.
Кушмурунец23:
А я и не шучу. Там ведь на самом деле все просто делается, главное идею понять. Твердое остаётся в септике, грязная вода выводится из септика ниже поверхности земли, остальное сделают микроорганизмы и земля.
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 23.12.23 - 22:50
Цитата:
Ну пусть аким потратит 10 минут. Какая разница, кто - проблема решается на раз два.
Кушмурунец23:
Эти погорельцы, точно, не могли 10 минут по инету поискать.
Эти погорельцы, точно, не могли 10 минут по инету поискать.
Ну пусть аким потратит 10 минут. Какая разница, кто - проблема решается на раз два.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5407
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 09:21
Цитата:
Наверное вы на диете и не часто ходите.
Цитата:
Бессмертные и актуальные слова О. Бендера: - "...заграница нам поможет...."
maxsaf:
Септик откачиваю раз в год.
Септик откачиваю раз в год.
Наверное вы на диете и не часто ходите.
Цитата:
maxsaf:
Вот ссылка для примера
Вот ссылка для примера
Бессмертные и актуальные слова О. Бендера: - "...заграница нам поможет...."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6544
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 09:40
Видимо много воды льют, а ведь где-то нет центральной канализации,люди живут как-то, в любом городе есть свои Шанхай. Скорее всего наобещали, а потом решили по своему усмотрению
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13764
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 12:51
Цитата:
maxsaf: Какая разница, кто - проблема решается на раз два.У нас наверно такие технологии появится только через 100 лет. Так что не пудрите людям мозги) И ваще там люди всю жизнь жили без канализации и они не знают что её нужно переодически выкачивать, а это доп средства из семьи. Поэтому её скоро загадят и законсервируют.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9644
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 13:09
Цитата:
Да при том что здесь не 91 дом без канализации, а 1091 и люди решают эту проблему сами.
Цитата:
Строить в деревне на 91 дом центральную канализацию нецелесообразно,её знаете ли обслуживать надо,оптимальный вариант септик.
Кушмурунец23:
Затоболовка при чем здесь...
Затоболовка при чем здесь...
Да при том что здесь не 91 дом без канализации, а 1091 и люди решают эту проблему сами.
Цитата:
Кушмурунец23:
А на счет канализации так и вообще кто бы мог подумать что она им понадобится!
А на счет канализации так и вообще кто бы мог подумать что она им понадобится!
Строить в деревне на 91 дом центральную канализацию нецелесообразно,её знаете ли обслуживать надо,оптимальный вариант септик.
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:48
Цитата:
Вот вы мух от котлет вроде умеете отделять, так же и септики нормальные вполне успешно отделяют твердое от жидкого.
ACROS:
Наверное вы на диете и не часто ходите.
Наверное вы на диете и не часто ходите.
Вот вы мух от котлет вроде умеете отделять, так же и септики нормальные вполне успешно отделяют твердое от жидкого.
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 14:51
Цитата:
Знаете ли что на расстоянии ста метров от этих домов достраивают трехэтажный детский садик, немного дальше расположен спортивный комплекс из нескольких зданий и двухэтажная школа, еще дальше несколько двухэтажных зданий училища... это районный центр, знаете ли.
Добринцофф:
оптимальный вариант септик.
оптимальный вариант септик.
Знаете ли что на расстоянии ста метров от этих домов достраивают трехэтажный детский садик, немного дальше расположен спортивный комплекс из нескольких зданий и двухэтажная школа, еще дальше несколько двухэтажных зданий училища... это районный центр, знаете ли.
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:51
Цитата:
Там делают самодельные негерметичные септики, и все самотёком уходит. Так же и в этом случае хотели, но на дурняк не вышло из-за высоких грунтовых вод. Но, как я уже сказал - дело поправимое, в самом простом случае надо насос, пару труб, и возможно дополнительную бочку небольшую.
сайлау курманов:
Видимо много воды льют, а ведь где-то нет центральной канализации,люди живут как-то
Видимо много воды льют, а ведь где-то нет центральной канализации,люди живут как-то
Там делают самодельные негерметичные септики, и все самотёком уходит. Так же и в этом случае хотели, но на дурняк не вышло из-за высоких грунтовых вод. Но, как я уже сказал - дело поправимое, в самом простом случае надо насос, пару труб, и возможно дополнительную бочку небольшую.
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:54
Цитата:
Ну не бегать же теперь за юрту до скончания века. Надо просто им не полениться, и загуглить, как сделать нормальный септик, который раз в год выкачивают. И всё.
Vit:
И ваще там люди всю жизнь жили без канализации и они не знают что её нужно переодически выкачивать, а это доп средства из семьи.
И ваще там люди всю жизнь жили без канализации и они не знают что её нужно переодически выкачивать, а это доп средства из семьи.
Ну не бегать же теперь за юрту до скончания века. Надо просто им не полениться, и загуглить, как сделать нормальный септик, который раз в год выкачивают. И всё.
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 14:57
Цитата:
у них там видно googl-а нет
maxsaf:
не полениться, и загуглить
не полениться, и загуглить
у них там видно googl-а нет
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:57
Цитата:
Ну пусть там и узнают, можно ли к их канашке подсоединить микрорайон. Если нельзя, то и говорить не о чем, надо свое нормально сделать.
Кушмурунец23:
Знаете ли что на расстоянии ста метров от этих домов достраивают трехэтажный детский садик
Знаете ли что на расстоянии ста метров от этих домов достраивают трехэтажный детский садик
Ну пусть там и узнают, можно ли к их канашке подсоединить микрорайон. Если нельзя, то и говорить не о чем, надо свое нормально сделать.
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:58
Цитата:
Ну тогда пусть за юрту ходят, раз такое дело.
Кушмурунец23:
у них там видно googl-а нет
у них там видно googl-а нет
Ну тогда пусть за юрту ходят, раз такое дело.
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 15:02
Цитата:
Не в этом случае. Иногда надо не ждать, а самим делать. Благо, тут ниче сложного.
ACROS:
Бессмертные и актуальные слова О. Бендера: - "...заграница нам поможет...."
Бессмертные и актуальные слова О. Бендера: - "...заграница нам поможет...."
Не в этом случае. Иногда надо не ждать, а самим делать. Благо, тут ниче сложного.
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