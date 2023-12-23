НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48257
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 23.12.23 - 12:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В самые короткие сроки в Аманкарагае построили 91 благоустроенный дом. Но тогда же, так утверждают многие погорельцы, была сделана большая ошибка в выборе места застройки. Причем канализацию почему-то решили не делать, обошлись индивидуальными септиками. Не учли влияния здешних грунтовых вод - первые септики наполнялись в течение недели, а то и меньше. Проблема решена?
Читать новость

Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
584
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 23.12.23 - 22:28
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:из пальца

Эти погорельцы, точно, не могли 10 минут по инету поискать. Теперь высасываютиз пальца. Хорошо хоть из пальца а не из... 8-) Шутник, однако
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21283
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 23.12.23 - 22:44
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:

А я и не шучу. Там ведь на самом деле все просто делается, главное идею понять. Твердое остаётся в септике, грязная вода выводится из септика ниже поверхности земли, остальное сделают микроорганизмы и земля.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21283
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 23.12.23 - 22:50
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Эти погорельцы, точно, не могли 10 минут по инету поискать.

Ну пусть аким потратит 10 минут. Какая разница, кто - проблема решается на раз два.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5407
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 09:21
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Септик откачиваю раз в год.


Наверное вы на диете и не часто ходите.

Цитата:
maxsaf:
Вот ссылка для примера


Бессмертные и актуальные слова О. Бендера: - "...заграница нам поможет...."
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6544
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 09:40
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо много воды льют, а ведь где-то нет центральной канализации,люди живут как-то, в любом городе есть свои Шанхай. Скорее всего наобещали, а потом решили по своему усмотрению
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13764
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 12:51
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Какая разница, кто - проблема решается на раз два.
У нас наверно такие технологии появится только через 100 лет. Так что не пудрите людям мозги) И ваще там люди всю жизнь жили без канализации и они не знают что её нужно переодически выкачивать, а это доп средства из семьи. Поэтому её скоро загадят и законсервируют.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9644
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 13:09
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Затоболовка при чем здесь...

Да при том что здесь не 91 дом без канализации, а 1091 и люди решают эту проблему сами.
Цитата:
Кушмурунец23:
А на счет канализации так и вообще кто бы мог подумать что она им понадобится!

Строить в деревне на 91 дом центральную канализацию нецелесообразно,её знаете ли обслуживать надо,оптимальный вариант септик.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21283
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:48
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Наверное вы на диете и не часто ходите.

Вот вы мух от котлет вроде умеете отделять, так же и септики нормальные вполне успешно отделяют твердое от жидкого.
Профайл
Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
584
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 14:51
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
оптимальный вариант септик.

Знаете ли что на расстоянии ста метров от этих домов достраивают трехэтажный детский садик, немного дальше расположен спортивный комплекс из нескольких зданий и двухэтажная школа, еще дальше несколько двухэтажных зданий училища... это районный центр, знаете ли.
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21283
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:51
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Видимо много воды льют, а ведь где-то нет центральной канализации,люди живут как-то

Там делают самодельные негерметичные септики, и все самотёком уходит. Так же и в этом случае хотели, но на дурняк не вышло из-за высоких грунтовых вод. Но, как я уже сказал - дело поправимое, в самом простом случае надо насос, пару труб, и возможно дополнительную бочку небольшую.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21283
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:54
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
И ваще там люди всю жизнь жили без канализации и они не знают что её нужно переодически выкачивать, а это доп средства из семьи.

Ну не бегать же теперь за юрту до скончания века. Надо просто им не полениться, и загуглить, как сделать нормальный септик, который раз в год выкачивают. И всё.
Профайл
Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
584
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 14:57
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
не полениться, и загуглить

у них там видно googl-а нет
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21283
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:57
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Знаете ли что на расстоянии ста метров от этих домов достраивают трехэтажный детский садик

Ну пусть там и узнают, можно ли к их канашке подсоединить микрорайон. Если нельзя, то и говорить не о чем, надо свое нормально сделать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21283
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 14:58
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
у них там видно googl-а нет

Ну тогда пусть за юрту ходят, раз такое дело.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21283
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 15:02
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Бессмертные и актуальные слова О. Бендера: - "...заграница нам поможет...."

Не в этом случае. Иногда надо не ждать, а самим делать. Благо, тут ниче сложного.
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS