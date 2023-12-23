Отправлено: - 13:09

Кушмурунец23:

Затоболовка при чем здесь...

Кушмурунец23:

А на счет канализации так и вообще кто бы мог подумать что она им понадобится!

Цитата:Да при том что здесь не 91 дом без канализации, а 1091 и люди решают эту проблему сами.Цитата:Строить в деревне на 91 дом центральную канализацию нецелесообразно,её знаете ли обслуживать надо,оптимальный вариант септик.