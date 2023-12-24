Re: Фейковое видео с премьер-министром Алиханом Смаиловым...

Отправлено: - 14:35

Без лоха и жизнь плоха....



Когда люди поймут наконец, что никто и никогда не сидит в ожидании того, кому бы подарить деньги. Быстро, без оснований и на безвозмездной основе.

Идиотами земля полнится...