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≡ 12 декабря, мы все вместе смогли перезарядить свой Стокгольмский синдром.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48256
12 декабря, мы все вместе смогли перезарядить свой Стокгольмский синдром.
Отправлено: 24.12.23 - 09:09
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Одновременно на двух площадках выступали Елбасы-1 с дочерьми Даригой и Гульнарой, на другой Елбасы-2 Мы не должны сворачивать с пути прогресса, отвлекаться и скатываться в архаику. Нам нужно держать в фокусе внимания наши долгосрочные цели. Нам надо всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займем в стремительно меняющемся мире.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6544
Re: 12 декабря, мы все вместе смогли перезарядить свой...
Отправлено: 24.12.23 - 09:09
#1
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В интернете полно информации по этому поводу, любой вшивый политолог или блогер пытается что-нибудь брякнуть по этому поводу. Мы, простые пипл лишь молча киваем головой и хаваем весь этот бедлам. Цитировать кого-либо нет смысла, ибо разлет и полет мысли очень высок,от экспансии Китая, поклон к Путину до содружества мусульманских стран в объединение Туран. Блинкен оказывается привозил триллион своих фантиков чтоб повернуть второго к себе лицом, а первый ездил жаловаться в белокаменную.
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