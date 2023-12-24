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Одновременно на двух площадках выступали Елбасы-1 с дочерьми Даригой и Гульнарой, на другой Елбасы-2 Мы не должны сворачивать с пути прогресса, отвлекаться и скатываться в архаику. Нам нужно держать в фокусе внимания наши долгосрочные цели. Нам надо всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займем в стремительно меняющемся мире.