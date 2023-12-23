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≡ Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48255
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 23.12.23 - 12:57
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В самые короткие сроки в Аманкарагае построили 91 благоустроенный дом. Но тогда же, так утверждают многие погорельцы, была сделана большая ошибка в выборе места застройки. Причем канализацию почему-то решили не делать, обошлись индивидуальными септиками. Не учли влияния здешних грунтовых вод - первые септики наполнялись в течение недели, а то и меньше. Проблема решена?
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
582
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 23.12.23 - 22:28
#15
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Цитата:
maxsaf:из пальца

Эти погорельцы, точно, не могли 10 минут по инету поискать. Теперь высасываютиз пальца. Хорошо хоть из пальца а не из... 8-) Шутник, однако
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21277
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 23.12.23 - 22:44
#16
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Цитата:
Кушмурунец23:

А я и не шучу. Там ведь на самом деле все просто делается, главное идею понять. Твердое остаётся в септике, грязная вода выводится из септика ниже поверхности земли, остальное сделают микроорганизмы и земля.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21277
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 23.12.23 - 22:50
#17
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Цитата:
Кушмурунец23:
Эти погорельцы, точно, не могли 10 минут по инету поискать.

Ну пусть аким потратит 10 минут. Какая разница, кто - проблема решается на раз два.
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