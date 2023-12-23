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В самые короткие сроки в Аманкарагае построили 91 благоустроенный дом. Но тогда же, так утверждают многие погорельцы, была сделана большая ошибка в выборе места застройки. Причем канализацию почему-то решили не делать, обошлись индивидуальными септиками. Не учли влияния здешних грунтовых вод - первые септики наполнялись в течение недели, а то и меньше. Проблема решена?