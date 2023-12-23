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≡ Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48254
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 23.12.23 - 12:57
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В самые короткие сроки в Аманкарагае построили 91 благоустроенный дом. Но тогда же, так утверждают многие погорельцы, была сделана большая ошибка в выборе места застройки. Причем канализацию почему-то решили не делать, обошлись индивидуальными септиками. Не учли влияния здешних грунтовых вод - первые септики наполнялись в течение недели, а то и меньше. Проблема решена?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
514
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 23.12.23 - 12:57
#1
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Всем было понятно, что сия акция предназначалась для проведения выборов, следующая акция через шесть лет. Терпите, как то двусмысленно звучит.
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