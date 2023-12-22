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≡ Министр цифрового развития встретится с населением Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48253
Министр цифрового развития встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 22.12.23 - 13:23
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Прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию министерства, пройдет 24 декабря в Жастар Сарайы. Прием проведет министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1381
Re: Министр цифрового развития встретится с населением...
Отправлено: 22.12.23 - 13:23
#1
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Билайн на 33% с 1 февраля поднимает стоимость моего тарифа интернета. Что-то уж слишком сильно поднял. Деваться некуда, придётся платить, к казтелекому подключаться совершенно не хочется. Как министр к такому относится?
Профайл
s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
9
Министр цифрового развития встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 22.12.23 - 13:44
#2
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Цитата:
olegggon:
к казтелекому подключаться совершенно не хочется.


Почему ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3700
Re: Министр цифрового развития встретится с населением...
Отправлено: 22.12.23 - 15:59
#3
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Нельзя ли перед встречей задать вопрос министру. У нас ведь слышащее правительство? почему на народ остаётся только полчаса. а на чиновников . всё остальное время
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3700
Re: Министр цифрового развития встретится с населением...
Отправлено: 22.12.23 - 16:05
#4
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Я бы спросил, как , министерство планирует работу с теми у кого нет смартфонов, что делать людям, которым не выдают платёжные карты, почему тем у которых есть просрочки по кредитам не выдают карты, то есть лишают людей заработать деньги на которые они могли бы выплатить долги. Что делать вообще людям. которые выпали из цифрового пространства. считать себя не людьми?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1381
Re: Министр цифрового развития встретится с населением...
Отправлено: 22.12.23 - 16:22
#5
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simkst:
Это монополист, у них эти контракты, с которых спрыгнуть непросто. А у Билайна не платишь, отключили, никто на тебя в суд не подаёт. Просто был неприятный момент с проводным телефоном, больше не хочу с ними связываться.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6542
Re: Министр цифрового развития встретится с населением...
Отправлено: 23.12.23 - 09:53
#6
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Идет сбор подписей за петицию об отставке этого министра, приводятся серьезные аргументы, один из которых необоснованное поднятие цен на интернет, причину которого министр видит в увеличении потребления трафика, за которым источники ресурсов не успевают. Вот такие слова говорит министр на встрече с президентом.
Вместо того чтобы выдать потребителю побольше интернета, эти пошли по другому, поднять цену чтоб меньше потребляли. Как вам такое решение проблемы?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9640
Министр цифрового развития встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 23.12.23 - 11:11
#7
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Цитата:
olegggon:
к казтелекому подключаться совершенно не хочется. Как министр к такому относится?

Цитата:
simkst:
Почему ?

Если есть выбор то только не казахтелеком.
У меня такое чувство что в ЗТБ я у них единственный абонент остался,сейчас у меня скорость 5-7мбит\сек,кто то посмеётся,но ещё год назад больше 2-3 не поднималась,зато стабильно поднимался тариф и навязывание ненужных платных услуг,причём про подключение услуг можно было узнать только зайдя в ЛК или офигевая от того что очередной счёт больше предыдущего.
Менеджеры в отделение г Тобыл хамы ещё те,но у меня частный и кроме них проводного интернета нет,жду не дождусь конкурентов,как только будет выбор прощай Казахтелеком :-P
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