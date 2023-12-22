Отправлено: - 11:11

olegggon:

к казтелекому подключаться совершенно не хочется. Как министр к такому относится?

simkst:

Почему ?

Цитата:Цитата:Если есть выбор то только не казахтелеком.У меня такое чувство что в ЗТБ я у них единственный абонент остался,сейчас у меня скорость 5-7мбит\сек,кто то посмеётся,но ещё год назад больше 2-3 не поднималась,зато стабильно поднимался тариф и навязывание ненужных платных услуг,причём про подключение услуг можно было узнать только зайдя в ЛК или офигевая от того что очередной счёт больше предыдущего.Менеджеры в отделение г Тобыл хамы ещё те,но у меня частный и кроме них проводного интернета нет,жду не дождусь конкурентов,как только будет выбор прощай Казахтелеком