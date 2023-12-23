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С 8 января 2024 года в школах Костаная повысится стоимость горячего питания
С 8 января 2024 года в школах Костаная повысится стоимость горячего питания
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