Re: С 8 января 2024 года в школах Костаная повысится стоимость...

Отправлено: - 10:01

Раньше упирались на курс американских фантиков, теперь на дорожание всего и вся. Мне кажется эта чехарда из-за неуемных аппетитов поставщиков, нет у них смотрящего чтобы как-то пресечь антинародную политику которую проводят чиновники всех мастей