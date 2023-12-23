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≡ С 8 января 2024 года в школах Костаная повысится стоимость горячего питания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48253
С 8 января 2024 года в школах Костаная повысится стоимость горячего питания
Отправлено: 23.12.23 - 10:01
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Если сейчас цена на него составляет 450 тенге, то с начала третьей четверти будет 550 тенге. Причины повышения прокомментировала сегодня, 22 декабря, руководитель сектора отдела образования Костаная Татьяна СТЕПАНОВА.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6542
Re: С 8 января 2024 года в школах Костаная повысится стоимость...
Отправлено: 23.12.23 - 10:01
#1
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Раньше упирались на курс американских фантиков, теперь на дорожание всего и вся. Мне кажется эта чехарда из-за неуемных аппетитов поставщиков, нет у них смотрящего чтобы как-то пресечь антинародную политику которую проводят чиновники всех мастей
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