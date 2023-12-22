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≡ Проблемы с транспортными картами в автобусах Костаная прокомментировали в АО "Казпочта"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48251
Проблемы с транспортными картами в автобусах Костаная прокомментировали в АО "Казпочта"
Отправлено: 22.12.23 - 22:13
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- Мы постоянно работаем над улучшением возможностей карты. Но сейчас в связи с техническими работами на стороне провайдера услуг, при оплате за проезд в Костанае социальными картами АО "Казпочта" встречаются частичные перебои, - сообщили в пресс-службе оператора.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1180
Re: Проблемы с транспортными картами в автобусах Костаная...
Отправлено: 22.12.23 - 22:13
#1
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в общем, процесс идет и бабки рубят.
пока суть да дело
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5399
Проблемы с транспортными картами в автобусах Костаная прокомментировали в АО "Казпочта"
Отправлено: 23.12.23 - 08:34
#2
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Цитата:
electro:
бабки рубят


процесс не бесплатный и новые карты обойдутся в 500 тенге за одну штуку.//

Сразу и сказали бы: - хотим подзаработать.

[Исправлено: ACROS, 23.12.2023 - 08:34]
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