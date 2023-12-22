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"Оказал содействие в получении кредита" - Директора филиала АО "Продкорпорация" обвиняют в получении взятки от замдиректора ТОО "Олжа-Агро". Репортаж из суда
"Оказал содействие в получении кредита" - Директора филиала АО "Продкорпорация" обвиняют в получении взятки от замдиректора ТОО "Олжа-Агро". Репортаж из суда
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48251
"Оказал содействие в получении кредита" - Директора филиала АО "Продкорпорация" обвиняют в получении взятки от замдиректора ТОО "Олжа-Агро". Репортаж из суда
Отправлено: 22.12.23 - 19:02
Уголовное дело в отношении директора костанайского представительства АО "Продкорпорация" Мираса ТУРЕЖАНОВА и заместителя директора ТОО "Олжа-Агро" Алмаза КУЛМЫРЗАЕВА рассматривают в суде № 2 Костаная.
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Re: "Оказал содействие в получении кредита" -...
Отправлено: 22.12.23 - 19:02
Что ни бизнес то машахат, что ни крепкий хозяин то хитровыделанный ушлаган, вывод: гасить всю эту шантрапу, ни один проект без дурилова не обходится, кругом ушлые ушлепки, всю страну сожрали, орденов, медалей, грамот как будто они воевали где-то
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5397
Re: "Оказал содействие в получении кредита" -...
Отправлено: 22.12.23 - 20:37
Цитата://146 000 тонн//
Цитата://11 000 тонн//
Цитата://Договор на получение семян//
Цитата://взятку в размере 350 000 тенге//
В статье правильно названы цифры, особенно - количество семян: что то подозрительно МНОГО ????
Автор хоть разбирается в теме или как обычно ????
Давайте, порассуждаем:
146 000 тонн- это 146 000 000 кг. делим на норму высева - 120 кг/гектар- получаем = 1 216 666 гектар посева.
11 000 тонн - это 11 000 000 кг. делим на норму высева - 120 кг/га. получаем =
91 666 га. посева.
Прибавляем: 1 216 666 га. + 91 666 га. = 1 308 332 га.
Могу автортетно заявить, что ТОО "Олжа" столько не сможет ФИЗИЧЕСКИ посеять, да и не сеяла столько. Это не розиновская "Иволга": - масштабы не те, возможности не те, да и люди не те.
Теперь по деньгам: -
Тонна семян стоила в эту посевную, в среднем: - 150 000 тенге.
Умножаем: 146 000 тонн * 150 000 тенге = 21 900 000 000 тенге.
11 000 тонн ** 150 000 тенге = 1 650 000 000 тенге.
Суммируем: - 21 900 000 000 + 1 650 000 000 = 23 550 000 000 тенге.
То есть: - Турежанов выдал Кулмырзаеву товарный кредит на льготные семена на сумму 23 550 000 000 тенге и за это получил взятку, и не как обычно 10 % от суммы сделки ( вспомните Архимеда с его знаменитыми 30 %) , а всего лишь какие то жалкие 350 000 тенге ( где то 0,00014 %).
Да ему, Турежанову - надо памятник ПОСТАВИТЬ - за благородство и честность или как там у Токаева: - "...без злого умысла..." и отпустив НАГРАДИТЬ орденом "Курмет".
Может ларчик просто открывается: - цифры не те и количество нулей уменьшить??
Цитатта://Она также пояснил,//
Прокурор вроде мужчина: - Диас.
Цитата://11 000 тонн//
Цитата://Договор на получение семян//
Цитата://взятку в размере 350 000 тенге//
В статье правильно названы цифры, особенно - количество семян: что то подозрительно МНОГО ????
Автор хоть разбирается в теме или как обычно ????
Давайте, порассуждаем:
146 000 тонн- это 146 000 000 кг. делим на норму высева - 120 кг/гектар- получаем = 1 216 666 гектар посева.
11 000 тонн - это 11 000 000 кг. делим на норму высева - 120 кг/га. получаем =
91 666 га. посева.
Прибавляем: 1 216 666 га. + 91 666 га. = 1 308 332 га.
Могу автортетно заявить, что ТОО "Олжа" столько не сможет ФИЗИЧЕСКИ посеять, да и не сеяла столько. Это не розиновская "Иволга": - масштабы не те, возможности не те, да и люди не те.
Теперь по деньгам: -
Тонна семян стоила в эту посевную, в среднем: - 150 000 тенге.
Умножаем: 146 000 тонн * 150 000 тенге = 21 900 000 000 тенге.
11 000 тонн ** 150 000 тенге = 1 650 000 000 тенге.
Суммируем: - 21 900 000 000 + 1 650 000 000 = 23 550 000 000 тенге.
То есть: - Турежанов выдал Кулмырзаеву товарный кредит на льготные семена на сумму 23 550 000 000 тенге и за это получил взятку, и не как обычно 10 % от суммы сделки ( вспомните Архимеда с его знаменитыми 30 %) , а всего лишь какие то жалкие 350 000 тенге ( где то 0,00014 %).
Да ему, Турежанову - надо памятник ПОСТАВИТЬ - за благородство и честность или как там у Токаева: - "...без злого умысла..." и отпустив НАГРАДИТЬ орденом "Курмет".
Может ларчик просто открывается: - цифры не те и количество нулей уменьшить??
Цитатта://Она также пояснил,//
Прокурор вроде мужчина: - Диас.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9208
"Оказал содействие в получении кредита" - Директора филиала АО "Продкорпорация" обвиняют в получении взятки от замдиректора ТОО "Олжа-Агро". Репортаж из суда
Отправлено: 22.12.23 - 21:21
Цитата:
---Не обращайте внимания . Вы все верно расписали .
[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.12.2023 - 21:26]
ACROS:
---Не обращайте внимания . Вы все верно расписали .
[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.12.2023 - 21:26]
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 73
Re: "Оказал содействие в получении кредита" -...
Отправлено: 22.12.23 - 21:23
Цитата:
крутто посчитано -класс.
взятка в 350тыс тенге действительно какая-то смешная.
может 350тыс долларов, ну это слишком уж крутто.
если кредит на 23ярда то залог должен быть соответствующий, что у них вообще не осталось семян с прошлого года.
ACROS:
крутто посчитано -класс.
взятка в 350тыс тенге действительно какая-то смешная.
может 350тыс долларов, ну это слишком уж крутто.
если кредит на 23ярда то залог должен быть соответствующий, что у них вообще не осталось семян с прошлого года.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2000
Re: "Оказал содействие в получении кредита" -...
Отправлено: 22.12.23 - 21:25
Цитата:
Исправил. Спасибо.
По цифрам будем уточнять. Возможно - уже в рабочий день.
ACROS:
Прокурор вроде мужчина: - Диас
Прокурор вроде мужчина: - Диас
Исправил. Спасибо.
По цифрам будем уточнять. Возможно - уже в рабочий день.
"Оказал содействие в получении кредита" - Директора филиала АО "Продкорпорация" обвиняют в получении взятки от замдиректора ТОО "Олжа-Агро". Репортаж из суда
Отправлено: 22.12.23 - 23:08
Наказан хоть кто-то? Кто-то же получил эти субсидии
[Исправлено: ОГПУ, 22.12.2023 - 23:09]
Re: "Оказал содействие в получении кредита" -...
Отправлено: 22.12.23 - 23:53
Басни кота базилио все эти рассказы про "крепких хозяев" и "мудрых акимов" копни любого, вскроется какая-то "схема" "товарные кредиты", надо же термин такой извращенный придумать, люди в деревнях загибаются, а эти ушлепки байки травят как они народ кормят, Россия накормит не переживайте, продаст столько зерна сколько нужно
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 742
"Оказал содействие в получении кредита" - Директора филиала АО "Продкорпорация" обвиняют в получении взятки от замдиректора ТОО "Олжа-Агро". Репортаж из суда
Отправлено: 23.12.23 - 02:05
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