в россии началась операция по натягиванию либеральных политиков и звезд шоу биза на кукан
подряд четыре новости
голубой певец шарлот который до этого клеймил российскую агрессию поверив видимо связистам из фсб вернулся в россию и сразу же попал под уголовку агутин и рева отказались выйти на сцену вместе с шаманом (сразу началась травля всех певичек и клоунов) пранкеры фсб позвонили от имени зеленского быкову и акунину где те наговорили то что вполне озвучивали и до этого но сейчас сделали из этого резонанс и их книги тут же отменили и запретили сейчас кто то настырно "слил" фото с закрытой якобы треш оргии где присуствовал весь лгбт п****о-бл***ский бомонд россии-ими уже занимается мизулина а там и до ск недалеко
все это звенья одной цепи выборы путина весной поэтому сейчас надо по максимуму угодить народу а что любит народ в особенности бедный? правильно! вешать богатых поэтому сейчас будут сажать губернаторов, олигархов, звезд начнут долбать, писателей различных перорально это преподнесут все как продолжение сталинской политики "чисток" зажравшихся элит
народ обрадуется и побежит за вову адидаса голосовать
Kairat stayer: На мой взгляд США далее будет помогать,
у них тоже выборы на носу а зеленский не смог толком показать им свои планы на будущий год и отчитается об освоении средств выделенных сша кароче куда бабки ушли вова? почему у тебя олигархи жируют? почему бывшие министры обороны яхты покупают а ты у нас тут бабки еще просишь? в сша уже несчетное количество статей вышло что зеленский и украина погрязла в коррупции, также критикуется его решение отменить выборы если зеленский дальше будет делать неправильные ходы его тупо свергнут и поставят залужного по всей видимости Цитата:
Kairat stayer: Действительно Германия в последнее время активизировалась, перебросила в Литву военный контингент и на 2024 год заложила помощь Украине восемь миллиардов евро.
германию пытаются посадить на полное финансирование украины но германия не хочет да и не потянет это немецкий народ сейчас тоже бучу поднимает, зачем оно им надо? в итоге силы германии надорвут перорально подняв польшу как противовес ей
у сша с нулевых зуб на германию и францию за то что те очень нагло начали себя вести с вашингтоном отказались поддерживать вторжение в ирак в 2003 и вообще евро подняли на такой уровень что доллар скатился для этого же сша раздолбали ливию и убили каддафи (основной кошелек президентов Франции) и начали арабскую весну чтобы мигранты бегущие с африки завалили европу к слову россия сейчас играет как будто в спарке с сша, начав давить французские силы в центральной африке (оплот французской колониальной империи) и проект франсафрика Цитата:
Kairat stayer: Ранее отмечал, что нужно говорить правду, как Польша яростно сопротивлялась фашистам в начале сентября 1939 года,
если говорить правду то уж всю
польша того времени гиена европы которая надеялась на союз с нацисткой Германией польша вместе с немцами октрыто разделила чехославакию в 1938 году забрав себе целую область польша отказала ссср в проходе красной армии на помощь чехам польша надеялась на западных союзников но ее по сути кинули-франция и британия вместо полномасштабной войны на западном фронте встали и стояли смотрели (странная война) у ссср были вполне себе реальные права на отнятие у поляков Белоруссии и западной Украины т.к до войны 1920 года эти земли не входили в польское царство Цитата:
Kairat stayer: ока в середине сентября СССР не ударила с востока
боевых действий между краснйо армии и поляками не было были стычки но в целом красная армия мирно зашла и встала на заранее обговоренных границах тем самым ссср спас тысячи евреев Цитата:
Kairat stayer: Со стороны России недавно были угрозы в отношении Финляндии, как итог финны и шведы договорились со своими союзниками разместить у себя военные базы США
россии чхать на финнов финны миролюбивый народ и не будут прыгать поэтому вхождение финов в нато это ничего не значащее для москвы а вот если украина вступила в нато это вот опасно и прибалтика в нато Москву бесит
цитировать путина конечно моветон в современных реалиях но вопрос действительно существенный
"как так получается что в сша меняются президенты а внешняя политика остаётся прежней?"
потому что президент там внешней политикой не руководит решает все совет акционеров ЗАО "США" куда входят лидеры крупнейших олигархических домов, руководители корпораций и концернов от дженерал электрик до кока колы, руководители спецслужб, и видные семейные кланы сенаторов и губернаторов.
захотел президент никарагуа подвинуть американскую копанию "юнайтет фрудс" которая является монополией по сбору бананов в стране директор компании идет жаловаться к президенту сша тот вызывает главу цру (а все вместе они акционеры этой компании) и сша свергает президента накарагуа захотел народ чили выбрать себе президента социалиста и убрать монополию компаний сша по поставке электроэнергии? значит народ плохо подумал и мы убьем этого президента
захочет сейчас казахстан убрать с мангыстау шелл и бритиш петролиум акционерами которых являются американские олигархи и у нас тут же произойдёт переворот, революция и гражданская война)) прям тут же)
Гога: передача Крыма Хрущевым украине была незаконной
Почему? А сейчас признаёте Аркалык территорией Костанайской области? Это было решение в пределах одной страны, решение её главы, за уши в целях оправдания политики можно привести , сколько угодно. Например можно рассуждать о принадлежности того же самого Крыма , Греции или Турции и самое главное вы всегда будете правы. Это обычно не оформлялось законодательно. И претензии крымских татар на Крым тоже безосновательны, ибо пришли туда ногайские племена из Золотой орды, а в золотую орду с берегов Байкала. Откуда начинать?
Меня тут признали бабой Нюрой, я признаю это. Но тогда другие суждения должны быть выше моей компетенции, чтобы я взял и заткнулся и слушал открыв рот, что говорят умные люди. Но пока такого не происходит. Один голословно кричит Крым наш, другой голословно кричит Тюмень наша и у каждого псевдоисторические обоснования.
abaika95: у ссср были вполне себе реальные права на отнятие у поляков Белоруссии и западной Украины т.к до войны 1920 года эти земли не входили в польское царство
Извиняюсь спросить невежде, а что такое Польское Царство? Как нас учили было государство Ржечь Посполита(Речь Посполитая) и была область в Российской империи, которая именовалась Царство Польское, потому что император должен володети и царствами и княжествами(Финляндское) и всея протчая, протчая, протчая
59. Полный титул Императорского Величества есть следующий: «Божиею поспешествующею милостию, Мы, NN, Император и Самодержец Всероссийский , Московский, Киевский,Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новгорода Низовския Земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдороский, Кондийский, Витебский, Мстиславский, и всея Северныя страны Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Армения; Черкасских и Горских Князей и иных наследный Государь и обладатель; Государь Туркестанский; наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Сторманский, Дитмарсенский и Ольденбургский, и прочая, и прочая, и прочая».
abaika95: у них тоже выборы на носу а зеленский не смог толком показать им свои планы на будущий год и отчитается об освоении средств выделенных сша кароче куда бабки ушли вова? почему у тебя олигархи жируют? почему бывшие министры обороны яхты покупают а ты у нас тут бабки еще просишь? в сша уже несчетное количество статей вышло что зеленский и украина погрязла в коррупции, также критикуется его решение отменить выборы
Посмотрим, мне кажется США будут помогать, до выборов в США ещё достаточно времени (ноябрь 2024 г.). За замороженные активы более 300 миллиардов долларов речь ведут, чтобы переправить в Украину. Выше указал Германия 8 миллиардов евро выделило, 2 миллиарда евро Нидерланды, Япония сегодня будет вопрос решать, на счёт реэкпорта ракет к Пэтриотам, США разрешили и обязались финансировать и.т.д.
abaika95: россии чхать на финнов финны миролюбивый народ и не будут прыгать поэтому вхождение финов в нато это ничего не значащее для москвы а вот если украина вступила в нато это вот опасно и прибалтика в нато Москву бесит
Так пугать начали же, но финны они не испугались, выше отметил. На блок НАТО, в здравом уме наверное никто не нападёт.
Kairat stayer: На блок НАТО, в здравом уме наверное никто не нападёт.
Ранее обсуждали, процитирую:
Kairat stayer: На мой взгляд лучше не ввязываться в войну с Западом, китайские эксперты в начале 2020 года, предсказывали если будет реальный конфликт Запада и РФ, последний продержится 3 часа. Хотите верьте, хотите нет. Но, они отмечали, что на одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию и готовых в любую минуту к запуску. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор...
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