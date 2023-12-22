Re: "Оказал содействие в получении кредита" -...
Отправлено: 22.12.23 - 20:37
Цитата://146 000 тонн//
Цитата://11 000 тонн//
Цитата://Договор на получение семян//
Цитата://взятку в размере 350 000 тенге//
В статье правильно названы цифры, особенно - количество семян: что то подозрительно МНОГО ????
Автор хоть разбирается в теме или как обычно ????
Давайте, порассуждаем:
146 000 тонн- это 146 000 000 кг. делим на норму высева - 120 кг/гектар- получаем = 1 216 666 гектар посева.
11 000 тонн - это 11 000 000 кг. делим на норму высева - 120 кг/га. получаем =
91 666 га. посева.
Прибавляем: 1 216 666 га. + 91 666 га. = 1 308 332 га.
Могу автортетно заявить, что ТОО "Олжа" столько не сможет ФИЗИЧЕСКИ посеять, да и не сеяла столько. Это не розиновская "Иволга": - масштабы не те, возможности не те, да и люди не те.
Теперь по деньгам: -
Тонна семян стоила в эту посевную, в среднем: - 150 000 тенге.
Умножаем: 146 000 тонн * 150 000 тенге = 21 900 000 000 тенге.
11 000 тонн ** 150 000 тенге = 1 650 000 000 тенге.
Суммируем: - 21 900 000 000 + 1 650 000 000 = 23 550 000 000 тенге.
То есть: - Турежанов выдал Кулмырзаеву товарный кредит на льготные семена на сумму 23 550 000 000 тенге и за это получил взятку, и не как обычно 10 % от суммы сделки ( вспомните Архимеда с его знаменитыми 30 %) , а всего лишь какие то жалкие 350 000 тенге ( где то 0,00014 %).
Да ему, Турежанову - надо памятник ПОСТАВИТЬ - за благородство и честность или как там у Токаева: - "...без злого умысла..." и отпустив НАГРАДИТЬ орденом "Курмет".
Может ларчик просто открывается: - цифры не те и количество нулей уменьшить??
Цитатта://Она также пояснил,//
Прокурор вроде мужчина: - Диас.