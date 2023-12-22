Отправлено: - 20:51

родом из Шанхая2022:

НГ хочет быть до бела белинькой и чистенькой

Цитата:НГ хочет зарабатывать деньги. Легально. Для СМИ в Казахстане есть два варианта: пропаганда по госзаказу и реклама. Мы выбрали второй. И рекламные материалы всегда маркируем, чтобы не вводить в заблуждение читателя.Есть и третий вариант - донаты. Но я очень сомневаюсь в его эффективности в наших реалиях.Ну и по поводу содержания рекламы - главное, чтобы не нарушала законы РК. Есть понятие "публичная оферта" - если мы публикуем расценки на рекламу и рекламодатель согласен на эти условия, то ограничивать ее прием можем только по принципу несоответствия законодательству.