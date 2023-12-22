Re: "Оказал содействие в получении кредита" -...

Отправлено: - 20:37

Цитата://146 000 тонн//

Цитата://11 000 тонн//

Цитата://Договор на получение семян//

Цитата://взятку в размере 350 000 тенге//



В статье правильно названы цифры, особенно - количество семян: что то подозрительно МНОГО ????

Автор хоть разбирается в теме или как обычно ????



Давайте, порассуждаем:



146 000 тонн- это 146 000 000 кг. делим на норму высева - 120 кг/гектар- получаем = 1 216 666 гектар посева.



11 000 тонн - это 11 000 000 кг. делим на норму высева - 120 кг/га. получаем =

91 666 га. посева.



Прибавляем: 1 216 666 га. + 91 666 га. = 1 308 332 га.



Могу автортетно заявить, что ТОО "Олжа" столько не сможет ФИЗИЧЕСКИ посеять, да и не сеяла столько. Это не розиновская "Иволга": - масштабы не те, возможности не те, да и люди не те.



Теперь по деньгам: -

Тонна семян стоила в эту посевную, в среднем: - 150 000 тенге.



Умножаем: 146 000 тонн * 150 000 тенге = 21 900 000 000 тенге.

11 000 тонн ** 150 000 тенге = 1 650 000 000 тенге.



Суммируем: - 21 900 000 000 + 1 650 000 000 = 23 550 000 000 тенге.



То есть: - Турежанов выдал Кулмырзаеву товарный кредит на льготные семена на сумму 23 550 000 000 тенге и за это получил взятку, и не как обычно 10 % от суммы сделки ( вспомните Архимеда с его знаменитыми 30 %) , а всего лишь какие то жалкие 350 000 тенге ( где то 0,00014 %).

Да ему, Турежанову - надо памятник ПОСТАВИТЬ - за благородство и честность или как там у Токаева: - "...без злого умысла..." и отпустив НАГРАДИТЬ орденом "Курмет".



Может ларчик просто открывается: - цифры не те и количество нулей уменьшить??



Цитатта://Она также пояснил,//



Прокурор вроде мужчина: - Диас.