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≡ «Интер» планирует в январе купить нового правого защитника
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48250
«Интер» планирует в январе купить нового правого защитника
Отправлено: 22.12.23 - 16:39
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«Интер» проводит очередной отличный сезон, в котором лидирует в турнирной таблице Серии А и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Однако борьба на двух фронтах вынуждает миланский клуб обратить взор на трансферный рынок в поисках правого защитника.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1344
Re: «Интер» планирует в январе купить нового правого защитника
Отправлено: 22.12.23 - 16:39
#1
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А нам на кой эта информация?? Это вам в "Советский спорт" надо
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
740
Re: «Интер» планирует в январе купить нового правого защитника
Отправлено: 22.12.23 - 19:28
#2
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Цитата:
Сабыр:

....есть такое понятие как ефирный запор это когда сотрудники медиа средств не имеют информации или имеют но нехотят её озвучивать по непонятным для нас причинам.....а тут футбол как раз тема не воины которые происходят,НГ хочет быть до бела белинькой и чистенькой .... Тимур вы нам хоть опубликуйте процент интереса граждан казахстана к мировому футболу.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2000
«Интер» планирует в январе купить нового правого защитника
Отправлено: 22.12.23 - 20:51
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
НГ хочет быть до бела белинькой и чистенькой

НГ хочет зарабатывать деньги. Легально. Для СМИ в Казахстане есть два варианта: пропаганда по госзаказу и реклама. Мы выбрали второй. И рекламные материалы всегда маркируем, чтобы не вводить в заблуждение читателя.
Есть и третий вариант - донаты. Но я очень сомневаюсь в его эффективности в наших реалиях.
Ну и по поводу содержания рекламы - главное, чтобы не нарушала законы РК. Есть понятие "публичная оферта" - если мы публикуем расценки на рекламу и рекламодатель согласен на эти условия, то ограничивать ее прием можем только по принципу несоответствия законодательству.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5397
Re: «Интер» планирует в январе купить нового правого защитника
Отправлено: 22.12.23 - 20:55
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
хоть опубликуйте процент


Ещё давеча вам же сказали: - редакция хочет зарабатывать, в отделе внутренней политики они не числятся, гос.заказа нет; с бюджета ей НЕ светит, да и статус не позволяет взять.
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