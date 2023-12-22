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≡ Транспортные карты "Казпочты" планируют заменить до середины января в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48250
Транспортные карты "Казпочты" планируют заменить до середины января в Костанае
Отправлено: 22.12.23 - 17:52
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С 13 декабря для оплаты проезда в Костанае не принимают транспортные карты АО "Казпочта". Корреспондент "НГ" на презентации новых автобусов спросил акимов области и областного центра - что происходит?
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3700
Re: Транспортные карты "Казпочты" планируют заменить...
Отправлено: 22.12.23 - 17:52
#1
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Ходил вчера на почту , наплыв пенсионеров. Девушка спрашивает будете ждать от 1 до 2 часов
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