Re: «Гарантия - ваша частная собственность!» - Строительство ЖК...

Отправлено: - 14:27

Звонят наверное перекупщики? У нас есть общественное мнение, что вложение в недвижимость, это круче чем в золото. При том , что нет различных рынков акций и т.д. Валюта себя дискредитировала, поэтому куда то туда. Не вспомню, какой то японский экономист разделял всю жизнь. на то. что приносит доходы и что уносит доходы. По мере продвижения реформы ЖКХ я думаю мы будем думать так же. Акция она по крайней мере не требует оплаты за тепло.