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≡ «Интер» планирует в январе купить нового правого защитника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48250
«Интер» планирует в январе купить нового правого защитника
Отправлено: 22.12.23 - 16:39
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«Интер» проводит очередной отличный сезон, в котором лидирует в турнирной таблице Серии А и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Однако борьба на двух фронтах вынуждает миланский клуб обратить взор на трансферный рынок в поисках правого защитника.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1344
Re: «Интер» планирует в январе купить нового правого защитника
Отправлено: 22.12.23 - 16:39
#1
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А нам на кой эта информация?? Это вам в "Советский спорт" надо
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