Re: Министр цифрового развития встретится с населением...

Отправлено: - 16:05

Я бы спросил, как , министерство планирует работу с теми у кого нет смартфонов, что делать людям, которым не выдают платёжные карты, почему тем у которых есть просрочки по кредитам не выдают карты, то есть лишают людей заработать деньги на которые они могли бы выплатить долги. Что делать вообще людям. которые выпали из цифрового пространства. считать себя не людьми?