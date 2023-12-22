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≡ «Гарантия - ваша частная собственность!» - Строительство ЖК в районе Зеленстрой обсудили жители, застройщик и чиновники в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48245
«Гарантия - ваша частная собственность!» - Строительство ЖК в районе Зеленстрой обсудили жители, застройщик и чиновники в Костанае
Отправлено: 22.12.23 - 11:35
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Общественные слушания по проекту детальной планировки (ПДП) района Зеленстрой прошли в здании ЖК «Аврора», одно из помещений которого переоборудовали под актовый зал. На них пришли 57 жителей района.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3278
Re: «Гарантия - ваша частная собственность!» - Строительство ЖК...
Отправлено: 22.12.23 - 11:35
#1
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Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1343
Re: «Гарантия - ваша частная собственность!» - Строительство ЖК...
Отправлено: 22.12.23 - 13:55
#2
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Рынок недвижки встал,ничего не продаётся! Зачем людям портить жизнь? Кому нужны будут эти новострои? Уже построенное звонят и обмен предлагают хоть на что! Хоть какой товар,хоть машины!
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