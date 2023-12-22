Отправлено: - 11:18

Kairat stayer:

На мой взгляд США далее будет помогать,

Kairat stayer:

Действительно Германия в последнее время активизировалась, перебросила в Литву военный контингент и на 2024 год заложила помощь Украине восемь миллиардов евро.

Kairat stayer:

Ранее отмечал, что нужно говорить правду, как Польша яростно сопротивлялась фашистам в начале сентября 1939 года,

Kairat stayer:

ока в середине сентября СССР не ударила с востока

Kairat stayer:

Со стороны России недавно были угрозы в отношении Финляндии, как итог финны и шведы договорились со своими союзниками разместить у себя военные базы США

Цитата:у них тоже выборы на носуа зеленский не смог толком показать им свои планы на будущий год и отчитается об освоении средств выделенных сшакароче куда бабки ушли вова? почему у тебя олигархи жируют? почему бывшие министры обороны яхты покупают а ты у нас тут бабки еще просишь? в сша уже несчетное количество статей вышло что зеленский и украина погрязла в коррупции, также критикуется его решение отменить выборыесли зеленский дальше будет делать неправильные ходы его тупо свергнут и поставят залужного по всей видимости Цитата:германию пытаются посадить на полное финансирование украиныно германия не хочет да и не потянет этонемецкий народ сейчас тоже бучу поднимает, зачем оно им надо? в итоге силы германии надорвут перорально подняв польшу как противовес ейу сша с нулевых зуб на германию и францию за то что те очень нагло начали себя вести с вашингтономотказались поддерживать вторжение в ирак в 2003 и вообще евро подняли на такой уровень что доллар скатилсядля этого же сша раздолбали ливию и убили каддафи (основной кошелек президентов Франции) и начали арабскую весну чтобы мигранты бегущие с африки завалили европук слову россия сейчас играет как будто в спарке с сша, начав давить французские силы в центральной африке (оплот французской колониальной империи) и проект франсафрика Цитата:если говорить правду то уж всюпольша того времени гиена европы которая надеялась на союз с нацисткой Германиейпольша вместе с немцами октрыто разделила чехославакию в 1938 году забрав себе целую областьпольша отказала ссср в проходе красной армии на помощь чехампольша надеялась на западных союзников но ее по сути кинули-франция и британия вместо полномасштабной войны на западном фронте встали и стояли смотрели (странная война)у ссср были вполне себе реальные права на отнятие у поляков Белоруссии и западной Украины т.к до войны 1920 года эти земли не входили в польское царствоЦитата:боевых действий между краснйо армии и поляками не былобыли стычки но в целом красная армия мирно зашла и встала на заранее обговоренных границах тем самым ссср спас тысячи евреев Цитата:россии чхать на финновфинны миролюбивый народ и не будут прыгатьпоэтому вхождение финов в нато это ничего не значащее для москвыа вот если украина вступила в нато это вот опаснои прибалтика в нато Москву бесит