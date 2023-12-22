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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.23 - 11:02
Цитата:
в россии началась операция по натягиванию либеральных политиков и звезд шоу биза на кукан
подряд четыре новости
голубой певец шарлот который до этого клеймил российскую агрессию поверив видимо связистам из фсб вернулся в россию и сразу же попал под уголовку
агутин и рева отказались выйти на сцену вместе с шаманом (сразу началась травля всех певичек и клоунов)
пранкеры фсб позвонили от имени зеленского быкову и акунину где те наговорили то что вполне озвучивали и до этого но сейчас сделали из этого резонанс и их книги тут же отменили и запретили
сейчас кто то настырно "слил" фото с закрытой якобы треш оргии где присуствовал весь лгбт п****о-бл***ский бомонд россии-ими уже занимается мизулина а там и до ск недалеко
все это звенья одной цепи
выборы путина весной поэтому сейчас надо по максимуму угодить народу
а что любит народ в особенности бедный? правильно! вешать богатых
поэтому сейчас будут сажать губернаторов, олигархов, звезд начнут долбать, писателей различных перорально это преподнесут все как продолжение сталинской политики "чисток" зажравшихся элит
народ обрадуется и побежит за вову адидаса голосовать
111:
Пропагандисты войны круто отдыхают.
Пропагандисты войны круто отдыхают.
в россии началась операция по натягиванию либеральных политиков и звезд шоу биза на кукан
подряд четыре новости
голубой певец шарлот который до этого клеймил российскую агрессию поверив видимо связистам из фсб вернулся в россию и сразу же попал под уголовку
агутин и рева отказались выйти на сцену вместе с шаманом (сразу началась травля всех певичек и клоунов)
пранкеры фсб позвонили от имени зеленского быкову и акунину где те наговорили то что вполне озвучивали и до этого но сейчас сделали из этого резонанс и их книги тут же отменили и запретили
сейчас кто то настырно "слил" фото с закрытой якобы треш оргии где присуствовал весь лгбт п****о-бл***ский бомонд россии-ими уже занимается мизулина а там и до ск недалеко
все это звенья одной цепи
выборы путина весной поэтому сейчас надо по максимуму угодить народу
а что любит народ в особенности бедный? правильно! вешать богатых
поэтому сейчас будут сажать губернаторов, олигархов, звезд начнут долбать, писателей различных перорально это преподнесут все как продолжение сталинской политики "чисток" зажравшихся элит
народ обрадуется и побежит за вову адидаса голосовать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.23 - 11:18
Цитата:
у них тоже выборы на носу
а зеленский не смог толком показать им свои планы на будущий год и отчитается об освоении средств выделенных сша
кароче куда бабки ушли вова? почему у тебя олигархи жируют? почему бывшие министры обороны яхты покупают а ты у нас тут бабки еще просишь? в сша уже несчетное количество статей вышло что зеленский и украина погрязла в коррупции, также критикуется его решение отменить выборы
если зеленский дальше будет делать неправильные ходы его тупо свергнут и поставят залужного по всей видимости Цитата:
германию пытаются посадить на полное финансирование украины
но германия не хочет да и не потянет это
немецкий народ сейчас тоже бучу поднимает, зачем оно им надо? в итоге силы германии надорвут перорально подняв польшу как противовес ей
у сша с нулевых зуб на германию и францию за то что те очень нагло начали себя вести с вашингтоном
отказались поддерживать вторжение в ирак в 2003 и вообще евро подняли на такой уровень что доллар скатился
для этого же сша раздолбали ливию и убили каддафи (основной кошелек президентов Франции) и начали арабскую весну чтобы мигранты бегущие с африки завалили европу
к слову россия сейчас играет как будто в спарке с сша, начав давить французские силы в центральной африке (оплот французской колониальной империи) и проект франсафрика Цитата:
если говорить правду то уж всю
польша того времени гиена европы которая надеялась на союз с нацисткой Германией
польша вместе с немцами октрыто разделила чехославакию в 1938 году забрав себе целую область
польша отказала ссср в проходе красной армии на помощь чехам
польша надеялась на западных союзников но ее по сути кинули-франция и британия вместо полномасштабной войны на западном фронте встали и стояли смотрели (странная война)
у ссср были вполне себе реальные права на отнятие у поляков Белоруссии и западной Украины т.к до войны 1920 года эти земли не входили в польское царство
Цитата:
боевых действий между краснйо армии и поляками не было
были стычки но в целом красная армия мирно зашла и встала на заранее обговоренных границах тем самым ссср спас тысячи евреев Цитата:
россии чхать на финнов
финны миролюбивый народ и не будут прыгать
поэтому вхождение финов в нато это ничего не значащее для москвы
а вот если украина вступила в нато это вот опасно
и прибалтика в нато Москву бесит
Kairat stayer:
На мой взгляд США далее будет помогать,
На мой взгляд США далее будет помогать,
у них тоже выборы на носу
а зеленский не смог толком показать им свои планы на будущий год и отчитается об освоении средств выделенных сша
кароче куда бабки ушли вова? почему у тебя олигархи жируют? почему бывшие министры обороны яхты покупают а ты у нас тут бабки еще просишь? в сша уже несчетное количество статей вышло что зеленский и украина погрязла в коррупции, также критикуется его решение отменить выборы
если зеленский дальше будет делать неправильные ходы его тупо свергнут и поставят залужного по всей видимости Цитата:
Kairat stayer:
Действительно Германия в последнее время активизировалась, перебросила в Литву военный контингент и на 2024 год заложила помощь Украине восемь миллиардов евро.
Действительно Германия в последнее время активизировалась, перебросила в Литву военный контингент и на 2024 год заложила помощь Украине восемь миллиардов евро.
германию пытаются посадить на полное финансирование украины
но германия не хочет да и не потянет это
немецкий народ сейчас тоже бучу поднимает, зачем оно им надо? в итоге силы германии надорвут перорально подняв польшу как противовес ей
у сша с нулевых зуб на германию и францию за то что те очень нагло начали себя вести с вашингтоном
отказались поддерживать вторжение в ирак в 2003 и вообще евро подняли на такой уровень что доллар скатился
для этого же сша раздолбали ливию и убили каддафи (основной кошелек президентов Франции) и начали арабскую весну чтобы мигранты бегущие с африки завалили европу
к слову россия сейчас играет как будто в спарке с сша, начав давить французские силы в центральной африке (оплот французской колониальной империи) и проект франсафрика Цитата:
Kairat stayer:
Ранее отмечал, что нужно говорить правду, как Польша яростно сопротивлялась фашистам в начале сентября 1939 года,
Ранее отмечал, что нужно говорить правду, как Польша яростно сопротивлялась фашистам в начале сентября 1939 года,
если говорить правду то уж всю
польша того времени гиена европы которая надеялась на союз с нацисткой Германией
польша вместе с немцами октрыто разделила чехославакию в 1938 году забрав себе целую область
польша отказала ссср в проходе красной армии на помощь чехам
польша надеялась на западных союзников но ее по сути кинули-франция и британия вместо полномасштабной войны на западном фронте встали и стояли смотрели (странная война)
у ссср были вполне себе реальные права на отнятие у поляков Белоруссии и западной Украины т.к до войны 1920 года эти земли не входили в польское царство
Цитата:
Kairat stayer:
ока в середине сентября СССР не ударила с востока
ока в середине сентября СССР не ударила с востока
боевых действий между краснйо армии и поляками не было
были стычки но в целом красная армия мирно зашла и встала на заранее обговоренных границах тем самым ссср спас тысячи евреев Цитата:
Kairat stayer:
Со стороны России недавно были угрозы в отношении Финляндии, как итог финны и шведы договорились со своими союзниками разместить у себя военные базы США
Со стороны России недавно были угрозы в отношении Финляндии, как итог финны и шведы договорились со своими союзниками разместить у себя военные базы США
россии чхать на финнов
финны миролюбивый народ и не будут прыгать
поэтому вхождение финов в нато это ничего не значащее для москвы
а вот если украина вступила в нато это вот опасно
и прибалтика в нато Москву бесит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.23 - 11:28
цитировать путина конечно моветон в современных реалиях но вопрос действительно существенный
"как так получается что в сша меняются президенты а внешняя политика остаётся прежней?"
потому что президент там внешней политикой не руководит
решает все совет акционеров ЗАО "США" куда входят лидеры крупнейших олигархических домов, руководители корпораций и концернов от дженерал электрик до кока колы, руководители спецслужб, и видные семейные кланы сенаторов и губернаторов.
захотел президент никарагуа подвинуть американскую копанию "юнайтет фрудс" которая является монополией по сбору бананов в стране
директор компании идет жаловаться к президенту сша тот вызывает главу цру (а все вместе они акционеры этой компании)
и сша свергает президента накарагуа
захотел народ чили выбрать себе президента социалиста и убрать монополию компаний сша по поставке электроэнергии?
значит народ плохо подумал и мы убьем этого президента
захочет сейчас казахстан убрать с мангыстау шелл и бритиш петролиум акционерами которых являются американские олигархи
и у нас тут же произойдёт переворот, революция и гражданская война)) прям тут же)
"как так получается что в сша меняются президенты а внешняя политика остаётся прежней?"
потому что президент там внешней политикой не руководит
решает все совет акционеров ЗАО "США" куда входят лидеры крупнейших олигархических домов, руководители корпораций и концернов от дженерал электрик до кока колы, руководители спецслужб, и видные семейные кланы сенаторов и губернаторов.
захотел президент никарагуа подвинуть американскую копанию "юнайтет фрудс" которая является монополией по сбору бананов в стране
директор компании идет жаловаться к президенту сша тот вызывает главу цру (а все вместе они акционеры этой компании)
и сша свергает президента накарагуа
захотел народ чили выбрать себе президента социалиста и убрать монополию компаний сша по поставке электроэнергии?
значит народ плохо подумал и мы убьем этого президента
захочет сейчас казахстан убрать с мангыстау шелл и бритиш петролиум акционерами которых являются американские олигархи
и у нас тут же произойдёт переворот, революция и гражданская война)) прям тут же)
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