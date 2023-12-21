Отправлено: - 19:35

Сыкымы:

Подошли, показали - как умеют и могут, отошли

Цитата:по этой же логике немцы тоже к москве подошли показали и ушли))а потом еще гордо до берлина ушли чтобы показать что они и так могут и вот еще вот так)российская армия была не готовапутин не был готов что в первые дни войны украинцы вместо цветов понесут гранаты и остановят россйскую армию (без помощи запада)подойдя к киеву был выбор либо потерять там всю группировку начав огромный городской бой в городе миллионике сопоставимы со взятием берлина либо переговорыпобежали просить переговоры на условиях отнятия донбасса и крыма официальнотут запад (сша и британия) начал свою игру понимая что им мир не нужен, западу максимально надо вовлечь русских в войну убивая их чужими руками (чтобы сбагрить миллионы тон своего оружия по дорогой цене) параллельно сажая германию и францию (тоесть весь ЕС) на экономический подсос (чтобы выбить их из связи с москвой и навязать свой сланцевый газ потом)пообещали зеленскому огромную помощь тот и отказал в миресверху наложилось то что русские пока стояли в осаде под киевом убивали и насиловали мирное населениеесли бы мир подписали бучу бы спустили на тормозах но раз война продолжилась подняли все силы чтобы нагнуть запад выделять бабкив итоге путин понимая что те силы которые зашли вначале полномасштабную войну тянуть не смогут и отошли по всему фронтупровели мобилизацию в оснвоном в нац республиках и глубинкевытащили зеков, охранников из пятёрочки , таксистов, мигрантов то есть всех тех кого москвичи считают за унтерменшейстабилизировали фронт но теперь русским надо переходить в наступление чтобы дойти до трубы и обезопасить ееа сил не хватаетвсу перешло в наступление чтобы еще чуть подальше оттолкнуть русских от газопровода так он является главной целью этой войныв итоге и тем и другим надо проводить крупномасштабную мобилизацию всех сил но никто на это идти не хочетпотому что америка забила на помощь и переложила все на германиюгермании тоже не охото впрягаться понимая что наступит внутренний кризисконечным бенефициаром должна стать польша так как ее готовят в приемники главаря в ЕС и противовесом россии в европе на долгие годыпольше присоединят западную украину и прибалтику, центральная украина на 50 лет станет ареной боев, терактов итдтоесть мирной жизни там уже не будет как и у росиянна кавказе сейчас тоже чтонибудь придумают чтобы зажечь российский кавказказахстан попробуют раскачатьв общем одним решением путин запустил огромный механизм который запад разрабатывал с 90ых годов понимая что час Х когда-нибудь наступитесли кто скажет что это бред с рен тв! то все это я взял с книг аналитика ЦРУ Джорджа Фридмана которые он написал в 2009 и 2016 году))) все пока сбылось