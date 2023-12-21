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≡ Патриотичный Новый год - Как зажигали огни на ёлке в центре Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48242
Патриотичный Новый год - Как зажигали огни на ёлке в центре Костаная
Отправлено: 21.12.23 - 12:29
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О правильном воспитании детей говорил со сцены аким, Деды Морозы разъезжались по разным уголкам города на авто с логотипом Kiа, и даже главная достопримечательность - украшенные гирляндами тракторы - с завода "Агромашхолдинг".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13763
Re: Патриотичный Новый год - Как зажигали огни на ёлке в центре...
Отправлено: 21.12.23 - 12:29
#1
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Цитата:
Мы, депутаты, зарплату не получаем, надо же на что-то жить. Это шутка.

Эта самая весёлая новогодняя шутка от депутатов) Пора на ТНТ выступать. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34597
Re: Патриотичный Новый год - Как зажигали огни на ёлке в центре...
Отправлено: 21.12.23 - 14:04
#2
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Фигуркам, крашенным как то хана..
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
510
Re: Патриотичный Новый год - Как зажигали огни на ёлке в центре...
Отправлено: 21.12.23 - 16:46
#3
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Марат хорошо загорел)))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3685
Re: Патриотичный Новый год - Как зажигали огни на ёлке в центре...
Отправлено: 22.12.23 - 10:29
#4
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Цитата:
Vit:

Он же депутат маслихата, они на общественных началах, по крайней мере официально.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3685
Re: Патриотичный Новый год - Как зажигали огни на ёлке в центре...
Отправлено: 22.12.23 - 11:28
#5
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Цитата:
Ильяс:
Марат хорошо загорел)

Кто хорошо работает, тот хорошо загорает!
Наверное стоит уже смириться, что не даётся Георгию русский язык(помошники, ветренно),главное чтобы журналист был хороший!
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