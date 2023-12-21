а у нас кто то прячется?)) кто хочет тот помогает фондов этих вон как собак нерезаных а на гос уровне у нас официально нейтралитет проблема мигрантов это тоже не про нас это россияне про таджиков,азербайджанцев и узбеков которые заполонили россию и не хотят социализироваться а как те арабы права там свои качают русским своих олигархов надо на столбах сначала повесить кто этих мигрантов завез а потом уже на внешней арене играть...но нет)) оказывается мигранты просто так на кое чьи стройки и обьекты едут
Vit: Да даром вы не нужны России. Вы сами себя развалите и без участия РФ. Что собственно уже видно.
111 ну вон видишь какие у них там настроения)) киев за 3 дня не смогли поэтому теперь будут делать мину при плохой игре считая что им теперь никто нигде не нужен а они самые добрые соседи))
да да развалимся 30 лет уже слышим что без виталика все развалится и еще подождем только если казахстан развалиться и тут начнется большой ПЭ то у вас автоматически от самары до алтая срочно начнутся бомбы взрываться так бывает иногда)) когда у соседей проблемы эти проблемы потом могут возникнуть и у вас)
Vit: Да даром вы не нужны России. Вы сами себя развалите и без участия РФ. Что собственно уже видно.
Как даром не нужны? Виталий вот ты точно простой, как я, в России катастрофически не хватает людей, на днях подписали Указ по упрощению принятия гражданства России, жителям Казахстана, Беларуси и Молдовы нужно знать только русский язык, историю учить не нужно. Если не ошибаюсь, любой житель указанных стран, может стать великом россиянином, главное русский язык знать нужно. Более шести лет тому назад, на форуме обсуждали с отдельными грамотеями о получении гражданства по закону почвы, в последующем не приняли. Процитирую отрывки, как обычно, самого себя:
Kairat stayer: Друг Доцент, как вы относитесь к депутатам К.Затулину и Н.Поклонской, которые внесли законопроект в Госдуму, где предлагается выдавать гражданство по «праву почвы», упростить процедуру получения Российского гражданства родившимся на территории СССР независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности. В случае принятия закона, орды (ваше выражение) восточных жителей как во время Чингисхана, но уже легально переместятся в Московию, будет больше рабочей силы и с демографией подсобят. Мне немаловажно ваше мнение по данному вопросу. С уважением, вежливый Кайрат.
Kairat stayer: Ну скажете тоже, не все же хамоватыми и ленивыми нахлебниками будут. Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись, в том числе восточные Хабибы, Амины, Мерики, Жамшуты, Марики и.т.д. Самые главное и важное, какие цели и задачи поставят перед ними? В любом случае если примут закон почвы, надо повременить с переездом, посмотреть что они там затевают. Может гигантскую стройку века организуют и их привлекут. Может надо помочь китайцам осваивать Дальний Восток. А может на совместные с японцами предприятия работать на Курилах нужны, под прикрытием оборонки. Может Сирию восстанавливать отправят. Вот вам и вряд ли, не стоит спешить, может указанный закон вообще не примут.
abaika95: подойдут к киеву будет как в прошлом году
Подошли, показали - как умеют и могут, отошли.Но актёришка не внял, думал, будет как в сериале, все за него горой, решил воевать ("Запад нам поможет", а Запад чужими руками воевать силён, да, "до последнего украинца"). Получил то, что получил
Сыкымы: Подошли, показали - как умеют и могут, отошли
по этой же логике немцы тоже к москве подошли показали и ушли)) а потом еще гордо до берлина ушли чтобы показать что они и так могут и вот еще вот так)
российская армия была не готова путин не был готов что в первые дни войны украинцы вместо цветов понесут гранаты и остановят россйскую армию (без помощи запада) подойдя к киеву был выбор либо потерять там всю группировку начав огромный городской бой в городе миллионике сопоставимы со взятием берлина либо переговоры побежали просить переговоры на условиях отнятия донбасса и крыма официально тут запад (сша и британия) начал свою игру понимая что им мир не нужен, западу максимально надо вовлечь русских в войну убивая их чужими руками (чтобы сбагрить миллионы тон своего оружия по дорогой цене) параллельно сажая германию и францию (тоесть весь ЕС) на экономический подсос (чтобы выбить их из связи с москвой и навязать свой сланцевый газ потом) пообещали зеленскому огромную помощь тот и отказал в мире сверху наложилось то что русские пока стояли в осаде под киевом убивали и насиловали мирное население если бы мир подписали бучу бы спустили на тормозах но раз война продолжилась подняли все силы чтобы нагнуть запад выделять бабки
в итоге путин понимая что те силы которые зашли вначале полномасштабную войну тянуть не смогут и отошли по всему фронту провели мобилизацию в оснвоном в нац республиках и глубинке вытащили зеков, охранников из пятёрочки , таксистов, мигрантов то есть всех тех кого москвичи считают за унтерменшей стабилизировали фронт но теперь русским надо переходить в наступление чтобы дойти до трубы и обезопасить ее а сил не хватает всу перешло в наступление чтобы еще чуть подальше оттолкнуть русских от газопровода так он является главной целью этой войны в итоге и тем и другим надо проводить крупномасштабную мобилизацию всех сил но никто на это идти не хочет потому что америка забила на помощь и переложила все на германию германии тоже не охото впрягаться понимая что наступит внутренний кризис
конечным бенефициаром должна стать польша так как ее готовят в приемники главаря в ЕС и противовесом россии в европе на долгие годы польше присоединят западную украину и прибалтику, центральная украина на 50 лет станет ареной боев, терактов итд тоесть мирной жизни там уже не будет как и у росиян на кавказе сейчас тоже чтонибудь придумают чтобы зажечь российский кавказ казахстан попробуют раскачать в общем одним решением путин запустил огромный механизм который запад разрабатывал с 90ых годов понимая что час Х когда-нибудь наступит
если кто скажет что это бред с рен тв! то все это я взял с книг аналитика ЦРУ Джорджа Фридмана которые он написал в 2009 и 2016 году))) все пока сбылось
Сыкымы: Подошли, показали - как умеют и могут, отошли.
Не отошли, а потеряли десятки тысяч погибших и пропавших без вести, которые погибли за каких то безумцев.. Которые сгинули как мой племяшка, думая что патриоты России им помогут. Но они сидят на форумах и гогочут только, нажимая клавиатуру, они никогда не помогут ни погибшим, ни тем, живым, кто погибает за них. Тем более плевали на моего племяшку.. Своих не бросаем.. Своих служить не дадим.. Так и живете..
Kairat stayer: А может на совместные с японцами предприятия работать на Курилах нужны, под прикрытием оборонки...
Кстати, завтра в Японии будут рассматривать вопрос передачи (реэкспорт) Украине ракет (PAC-2 и PAC-3) для зенитно - ракетных комплексов Пэтриот, они по американской лицензии их выпускают. Посмотрим какое решение примут.
Сегодня смотрел по Инету: - в Костанае на Майлина 67 жильцы так классно украсили свой двор к Новому году( даже лучше чем у Юджина во дворе): - иллюминации, гирлянды, фигурки - там даже подарки для всех приготовили. Молодцы !!!
abaika95: если кто скажет что это бред с рен тв! то все это я взял с книг аналитика ЦРУ Джорджа Фридмана которые он написал в 2009 и 2016 году))) все пока сбылось
Будем наблюдать, скорее всего, далее не всё сбудется как писал указанный аналитик ЦРУ Д.Фридман.
Цитата:
abaika95: в итоге и тем и другим надо проводить крупномасштабную мобилизацию всех сил но никто на это идти не хочет потому что америка забила на помощь и переложила все на германию германии тоже не охото впрягаться понимая что наступит внутренний кризис
На мой взгляд США далее будет помогать, несмотря на разногласия между двумя партиями, два-три месяца будет затишье, маховик помощи дальше закрутится. Возможно будут предоставлять дальнобойные ракеты на 300 километров, F 16 и.т.д. Действительно Германия в последнее время активизировалась, перебросила в Литву военный контингент и на 2024 год заложила помощь Украине восемь миллиардов евро.
Цитата:
abaika95: конечным бенефициаром должна стать польша так как ее готовят в приемники главаря в ЕС и противовесом россии в европе на долгие годы польше присоединят западную украину и прибалтику, центральная украина на 50 лет станет ареной боев, терактов итд тоесть мирной жизни там уже не будет как и у росиян
Ранее отмечал, что нужно говорить правду, как Польша яростно сопротивлялась фашистам в начале сентября 1939 года, около тысячи танков и другой техники и живой силы уничтожили, пока в середине сентября СССР не ударила с востока. Объявили первыми войну фашистам Великобритания, последние друзья Польши и всячески будут поддерживать их. Польши с советами постоянная борьба шла, в 1920 году поляки разгромили под Варшавой войска советов под командованием Михаила Тухачевского и Семена Буденного. Со стороны России недавно были угрозы в отношении Финляндии, как итог финны и шведы договорились со своими союзниками разместить у себя военные базы США и Великобритании. У финнов подписаны с США контракты на поставку 64 многоцелевых истребителей в конфигурации F-35A Block 4 в 2025-2030 годах, военная мощь будет увеличиваться. У Финляндии хорошие медицина, образование, средний возраст проживания 83 года, в целом уровень жизни один из самых высоких в мире, зачем их пугать, не будут они вздрагивать и боятся?!
Почти шесть лет тому назад (02.01.2018 года), на форуме грамотеев просил оставить в покое финнов, процитирую самого себя, как обычно:
Kairat stayer: Да, оставь ты Финнов в покое, я же ранее отметил, что заслуживают уважения, молодцы! Советская Власть отпустили их с миром, без всякого сожаления благодаря дедушке Ленину. Даже А.С.Пушкин в своё время, к ним пренебрежительно относился: «По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца.». Типа, чего с них взять-Чухонцев, однако они доказали свою жизнеспособность и оказались впереди нас. В том и дело у них был свой путь развития, отличающейся от Советов. На счёт обладателей второй экономики, народ очень трудолюбивый, они экономически всех будут прибирать, нам главное не пожелтеть от их натиска.
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