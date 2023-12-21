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≡ Мошенничество на кредитах: низкие проценты должны насторожить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48241
Мошенничество на кредитах: низкие проценты должны насторожить
Отправлено: 21.12.23 - 17:47
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Мошенничество, связанное с онлайн кредитами, набирает обороты в последние несколько лет. Пока люди ищут способы быстро улучшить свое текущее финансовое положение, мошенники придумывают все новые способы завладения чужими данными и деньгами. Сегодня мы рассмотрим несколько популярных вариантов мошенничества в интернете, в том числе и связанного с быстрыми кредитами, чтобы вы могли быстро выявить обман и не попасться на удочку злоумышленников.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13763
Re: Мошенничество на кредитах: низкие проценты должны...
Отправлено: 21.12.23 - 17:47
#1
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Правильно, само выгодно занимать деньги у своих коллег , друзей, соседей. Потом можно не отдавать, как это часто происходит. Займёт у меня 15 000,говорит я с ЗП отдам. Проходит месяц, второй, третий я звоню че там с долгом?. Он с такой обидой возвращает, рыло недовольное. Наверно думал я прощу ему. Типа мелочь. И таких типов много.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5393
Re: Мошенничество на кредитах: низкие проценты должны...
Отправлено: 21.12.23 - 19:19
#2
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Цитата:
Vit:
И таких типов много.


Согласен с вами: - если поднатужиться и повспоминать - то смело лямов 15 могу вспомнить тех кто мне должен и не по 15 000, а по ляму, по две.
Звонишь им ( иногда стыдно спрашивать: - как будто я нищий и прошу помощи) и напоминаешь - в ответ очередные обещания и обида как будто я кусок хлеба у них со рта вырываю.
Деревня маленькая- (на одном конце-пёрнещь; в другом конце скажут- обосрался) - разговоры то про себя и про всех я слышу и мне передают ушлые люди: "...вот мол, задрал- спрашивает и спрашивает про свой долг - обеднеет что ли от этого..."
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6539
Re: Мошенничество на кредитах: низкие проценты должны...
Отправлено: 21.12.23 - 19:49
#3
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Известный в городе Рудном жулик и мошенник алексей Ал-ин оказывал юридические , риэлтерские и прочие разные услуги, входил в доверие клиентов и на дружеской ноте так невзначай просил в долг деньги, заполучив искомое вообще отказывал возвращать, тогда обращался в полицию с жалобой что с него вымогают , обливает грязью. Я так понял, полиция принимает сторону кто обратится первым, иначе выйти из воды сухим надо обладать особой чуйкой
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