Отправлено: - 19:19

Vit:

И таких типов много.

Цитата:Согласен с вами: - если поднатужиться и повспоминать - то смело лямов 15 могу вспомнить тех кто мне должен и не по 15 000, а по ляму, по две.Звонишь им ( иногда стыдно спрашивать: - как будто я нищий и прошу помощи) и напоминаешь - в ответ очередные обещания и обида как будто я кусок хлеба у них со рта вырываю.Деревня маленькая- (на одном конце-пёрнещь; в другом конце скажут- обосрался) - разговоры то про себя и про всех я слышу и мне передают ушлые люди: "...вот мол, задрал- спрашивает и спрашивает про свой долг - обеднеет что ли от этого..."