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≡ Налог при снятии пенсионных накоплений предложили отменить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48241
Налог при снятии пенсионных накоплений предложили отменить в Казахстане
Отправлено: 21.12.23 - 17:13
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Сенатор Бекболат Орынбеков считает нужным отменить индивидуальный подоходный налог (ИПН) при досрочном снятии пенсионных накоплений. Доводы в пользу такого решения Орынбеков озвучил в депутатском запросе на заседании палаты.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
152
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений предложили отменить в...
Отправлено: 21.12.23 - 17:13
#1
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по данной таблице я еще до 20 ти лет не дошла со своими пенсионными .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13763
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений предложили отменить в...
Отправлено: 21.12.23 - 17:41
#2
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Цитата:
nmv85:

Не переживайте, не кто не дошёл до своего порога. Эта таблица предназначена для внутреннего пользования чиновников. Они там работу делают что б не скучно было. Делят, умножают, таблицы сочиняют.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5393
Re: Налог при снятии пенсионных накоплений предложили отменить в...
Отправлено: 21.12.23 - 19:11
#3
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Цитата://пенсионные выплаты являются одним из основных доходов для пенсионеров.//

А, какие ещё доходы у пенсионера: - дача; огород; сарай; таксовать; охранник; летом на уборке, на сенокосе; в гардеробе на вешалке - да, они МИЛЛИОНЕРЫ !!!
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