ACROS: Несогласен: - у нас БОГАТАЯ страна - одних только запасов нефти и газа хватит ещё на 400-450 лет
Ну надо же признать, все это американское, китайское, еще чье то. Комбинат наш граждан Канады по моему. У нас нет ничего, кроме ямы два на два и то, что на ней. И то, хорошие земли принадлежат чиновникам, которые хапнули их для перепродажи китайцам.. Ну как то так наверно
Ему невыносимо тяжело. Везде сидят люди Назарбаева. С газом Аймаком интересно, там их убрали, Сатыбалды или кто то там, но те пересели в..., другую ветвь, где сидят назарбаевские. У нас там дальний пашет на назарбаевских, платят хорошо и по Казахстану дают ведомственные таунхаусы или как там их, за счет фирмы.
111: И вот скоро война переместится к нам.. Предлог нацисты, фашисты, езык? Нет, мигранты!
да не будет никакой войны у россии нет сил без масштабной мобилизации додавить украину подойдут к киеву будет как в прошлом году осада потом отход главная цель россии это выйти сейчас к южной газовой трубе которая идет через восточную и центральную украину на румынию чтобы она контролировалась россией для продажи газа на центральный газопровод идущий через полтаву и киев в европу видимо получили договоренности от запада что его никто трогать не будет поэтому российская армия так спокойно отошла от него в августе
нет никакой идеи нет никакой политики бадания с западом у россии есть тупо очень шкурный интерес продажи газа и нефти в европу россия это огромная торговая фирма по продаже газа путин ее генеральный директор а население это рабочие обслуживающие эту трубу вот русские солдаты храбро гибнут на фронтах чтобы сечин и миллер зарабатывали
украинцы тоже быстро подсутились и вместе с цру бомбанули северный поток чтобы россия не имела иных вариантов подачи газа в европу кроме как украинского в шахматах это называется патовая ситуация а по уличным понятиям россию "взяли за яйца" теперь только стол переговоров и долгая затянутая бойня по перемалыванию друг друга военным путем россия уже ничего не решит только дипломатически
ну а на казахстан им идти вообще смысла нет огромное пространство для фронта огромный потенциал для работы цру по созданию тут баз террористов со всего света которые будут долбать границы россии. да и причем их нефтепромыслы и газовые месторождения от нас очень рядом
вообщем если у нас власть не затупит и не приструнит всех сейчас кто пытается раскачать лодку на политической теме то нами может занятся США
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