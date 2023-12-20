Отправлено: - 16:21

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И вот скоро война переместится к нам.. Предлог нацисты, фашисты, езык? Нет, мигранты!

Цитата:да не будет никакой войныу россии нет сил без масштабной мобилизации додавить украинуподойдут к киеву будет как в прошлом годуосада потом отходглавная цель россии это выйти сейчас к южной газовой трубе которая идет через восточную и центральную украину на румынию чтобы она контролировалась россией для продажи газана центральный газопровод идущий через полтаву и киев в европу видимо получили договоренности от запада что его никто трогать не будет поэтому российская армия так спокойно отошла от него в августенет никакой идеи нет никакой политики бадания с западом у россииесть тупо очень шкурный интерес продажи газа и нефти в европуроссия это огромная торговая фирма по продаже газапутин ее генеральный директор а население это рабочие обслуживающие эту трубувот русские солдаты храбро гибнут на фронтах чтобы сечин и миллер зарабатывалиукраинцы тоже быстро подсутились и вместе с цру бомбанули северный поток чтобы россия не имела иных вариантов подачи газа в европу кроме как украинскогов шахматах это называется патовая ситуация а по уличным понятиям россию "взяли за яйца"теперь только стол переговоров и долгая затянутая бойня по перемалыванию друг другавоенным путем россия уже ничего не решит только дипломатическину а на казахстан им идти вообще смысла нетогромное пространство для фронтаогромный потенциал для работы цру по созданию тут баз террористов со всего света которые будут долбать границы россии. да и причем их нефтепромыслы и газовые месторождения от нас очень рядомвообщем если у нас власть не затупит и не приструнит всех сейчас кто пытается раскачать лодку на политической теме то нами может занятся США