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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:56
#14581
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Цитата:
ACROS:
400-450 лет

Официально от 60 до 100 лет
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 18:12
#14582
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Цитата:
saba:
60 до 100 л


Я процитировал слова нынешнего министра - а он официальное лицо, и у него всегда под рукой документы с грифом "ДСП".

[Исправлено: ACROS, 20.12.2023 - 18:18]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 19:29
#14583
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Цитата:
ACROS:
Несогласен: - у нас БОГАТАЯ страна - одних только запасов нефти и газа хватит ещё на 400-450 лет

Ну надо же признать, все это американское, китайское, еще чье то.
Комбинат наш граждан Канады по моему.
У нас нет ничего, кроме ямы два на два и то, что на ней.
И то, хорошие земли принадлежат чиновникам, которые хапнули их для перепродажи китайцам..
Ну как то так наверно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 19:32
#14584
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Цитата:
ACROS:
Хотя ему тоже тяжело перестраиваться

Ему невыносимо тяжело.
Везде сидят люди Назарбаева.
С газом Аймаком интересно, там их убрали, Сатыбалды или кто то там, но те пересели в..., другую ветвь, где сидят назарбаевские.
У нас там дальний пашет на назарбаевских, платят хорошо и по Казахстану дают ведомственные таунхаусы или как там их, за счет фирмы.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 20:58
#14585
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 21:02
#14586
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 21:21
#14587
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 21:25
#14588
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Согласен, каждый день одни и те же картинки и слова

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 21:26
#14589
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Цитата:
111:

Так только от тебя
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 21:27
#14590
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Хоть бы снова крикнул Крымнаш!
Те, кто не знает, что раньше кричал это, оценили бы новаторство..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 21:28
#14591
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Цитата:
Гога:
Так только от тебя

Мои комментарии разносторонние.
Сегодня говорил не с тобой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9204
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 21:30
#14592
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Цитата:
111:
Крымнаш!

____Не отказываюсь , уже писал - передача Крыма Хрущевым украине была незаконной
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 21:46
#14593
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Цитата:
Гога:
передача Крыма Хрущевым украине была незаконной

Да что ты заладил, и теперь мои племяши должны там погибать, за твой крым, ДНР, Луганск, Харьков, Херсон, Одессу, Николаев и тд и тп..
Не твои заметь..

[Исправлено: 111, 21.12.2023 - 14:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.12.23 - 14:30
#14594
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И вот скоро война переместится к нам..
Предлог нацисты, фашисты, езык?
Нет, мигранты!




А потому Украине надо помогать открыто.

[Исправлено: 111, 21.12.2023 - 14:31]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14531
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.12.23 - 16:21
#14595
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Цитата:
111:
И вот скоро война переместится к нам.. Предлог нацисты, фашисты, езык? Нет, мигранты!

да не будет никакой войны
у россии нет сил без масштабной мобилизации додавить украину
подойдут к киеву будет как в прошлом году
осада потом отход
главная цель россии это выйти сейчас к южной газовой трубе которая идет через восточную и центральную украину на румынию чтобы она контролировалась россией для продажи газа
на центральный газопровод идущий через полтаву и киев в европу видимо получили договоренности от запада что его никто трогать не будет поэтому российская армия так спокойно отошла от него в августе

нет никакой идеи нет никакой политики бадания с западом у россии
есть тупо очень шкурный интерес продажи газа и нефти в европу
россия это огромная торговая фирма по продаже газа
путин ее генеральный директор а население это рабочие обслуживающие эту трубу
вот русские солдаты храбро гибнут на фронтах чтобы сечин и миллер зарабатывали

украинцы тоже быстро подсутились и вместе с цру бомбанули северный поток чтобы россия не имела иных вариантов подачи газа в европу кроме как украинского
в шахматах это называется патовая ситуация а по уличным понятиям россию "взяли за яйца"
теперь только стол переговоров и долгая затянутая бойня по перемалыванию друг друга
военным путем россия уже ничего не решит только дипломатически


ну а на казахстан им идти вообще смысла нет
огромное пространство для фронта
огромный потенциал для работы цру по созданию тут баз террористов со всего света которые будут долбать границы россии. да и причем их нефтепромыслы и газовые месторождения от нас очень рядом

вообщем если у нас власть не затупит и не приструнит всех сейчас кто пытается раскачать лодку на политической теме то нами может занятся США
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