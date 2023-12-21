Re: В МЦРИАП высказались об отмене согласия абонента при смене...

Отправлено: - 11:29

Еще бы разобрались с проводным интернетом- а то Билайн повышает на 2000 тенге разом. при этом ни качество, ни скорость не меняется. Честно оплачиваю их тариф, перебора в гигах нет. За подключение- оплата отдельно была взята, оборудование в доме все мое, личное, что меняется? Какое основание на изменение цены?????