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≡ В МЦРИАП высказались об отмене согласия абонента при смене тарифа на сотовую связь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48236
В МЦРИАП высказались об отмене согласия абонента при смене тарифа на сотовую связь
Отправлено: 21.12.23 - 11:29
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Председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ответил, с какими жалобами чаще всего обращаются казахстанские абоненты сотовой связи, а также высказался о ценах и тарифах на сотовую связь.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
95
Re: В МЦРИАП высказались об отмене согласия абонента при смене...
Отправлено: 21.12.23 - 11:29
#1
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Еще бы разобрались с проводным интернетом- а то Билайн повышает на 2000 тенге разом. при этом ни качество, ни скорость не меняется. Честно оплачиваю их тариф, перебора в гигах нет. За подключение- оплата отдельно была взята, оборудование в доме все мое, личное, что меняется? Какое основание на изменение цены?????
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13759
В МЦРИАП высказались об отмене согласия абонента при смене тарифа на сотовую связь
Отправлено: 21.12.23 - 11:45
#2
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В России пользуюсь Yota
100 мин + 42 Гб= 247 рублей!!!
Как вам такое, а Билайн? Вы ваще озверели с расценками.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13759
В МЦРИАП высказались об отмене согласия абонента при смене тарифа на сотовую связь
Отправлено: 21.12.23 - 12:24
#3
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Ваще Казахстан становится самой дорогой страной в СНГ и догоняет Европу. Осталось комуналку , газ, бензин, электричество подтянуть и мы будем первые. Сотовую связь уже всех обогнали.
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