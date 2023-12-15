Re: Бардак (ледяная горка) под окнами областной прокуратуры

Отправлено: - 10:15

один раз катался на подобной горке.

Самое опасное в такой горке, если с ребенком на "плюшке" на крайней дорожке, как на фото, вас повернёт в бок вы прорезиненной подошвой ботинка зацепитесь об край на скорости, сцепление будет очень хорошее, хорошо без перелома обошлось. Как вариант наледь на краях бортов должна быть выше, но об этом не думаешь по не пострадаешь. То что на фото, это без суеты и мало людей, а когда будет толпа... Будьте внимательны.