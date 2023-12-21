Отправлено: - 07:04





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50945 когда газ выходит без возгорания, используют термин хлопок.Источник:

Цитата:...а когда то же самое происходит в шахте используют термин - выброс. а когда во внешней среде человеческого организма - метеоризм или отрыжка (в зависимости от выходного отверстия).вот только для того чтобы завалить здание наподобие того сто там "хлопнуть" должна была цистерна сжиженного газа, а уж никак не автомобильный газовый баллон, мощщи которого хватает разве только на то, чтобы оторвать крышку багажника и разбить заднее стекло.