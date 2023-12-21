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≡ Почему упал кран на стройке и взорвалась СТО, спросили журналисты на брифинге в Костанае. Что ответили спикеры?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48234
Почему упал кран на стройке и взорвалась СТО, спросили журналисты на брифинге в Костанае. Что ответили спикеры?
Отправлено: 21.12.23 - 07:04
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О расследовании причин падения башенного крана 30 ноября на строительной площадке возле дома № 130 по ул. Шевченко в Костанае и хлопка газовоздушной смеси 11 декабря в ж/м Амангельды рассказали на брифинге в РСК.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
357
Re: Почему упал кран на стройке и взорвалась СТО, спросили...
Отправлено: 21.12.23 - 07:04
#1
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Цитата:
когда газ выходит без возгорания, используют термин хлопок.

Источник:

...а когда то же самое происходит в шахте используют термин - выброс. а когда во внешней среде человеческого организма - метеоризм или отрыжка (в зависимости от выходного отверстия).
вот только для того чтобы завалить здание наподобие того сто там "хлопнуть" должна была цистерна сжиженного газа, а уж никак не автомобильный газовый баллон, мощщи которого хватает разве только на то, чтобы оторвать крышку багажника и разбить заднее стекло.
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