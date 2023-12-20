Re: "Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" -...

Отправлено: - 17:28

Правильно, аким говорит: - обыкновенная штатная зимняя ситуация- когда был гл.инженером совхоза: - тоже бывали аварии на теплотрассах: - главное - что бы было всё готово- слесаря, сварщик, задвижки держали, трубы были разного диаметра, дежурный водовоз- железо есть железо - в любой момент прорыв может быть.



Вот когда инженерная служба не справляется - тогда да:- жалобы, пресса, скандал - и неизбежен приезд президента, тем более в предвыборный период для набирания очков.