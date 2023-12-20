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≡ "Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" - Марат Жундубаев опроверг сообщения о замерзающих домах в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48234
"Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" - Марат Жундубаев опроверг сообщения о замерзающих домах в Костанае
Отправлено: 20.12.23 - 15:20
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Поводом стали сообщения в республиканских СМИ о том, что без тепла и горячей воды остались 42 многоэтажки, школа и аэропорт. Причина - в порыве магистрали. Аким Костаная успокаивает горожан: дома еще не отключали, порывы будут быстро устранены.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34566
Re: "Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" -...
Отправлено: 20.12.23 - 15:20
#1
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Да пусть бы СМИ раздували, зато Токаев может быть приехал бы сделать трубу..
И то веселее
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5390
Re: "Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" -...
Отправлено: 20.12.23 - 17:28
#2
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Правильно, аким говорит: - обыкновенная штатная зимняя ситуация- когда был гл.инженером совхоза: - тоже бывали аварии на теплотрассах: - главное - что бы было всё готово- слесаря, сварщик, задвижки держали, трубы были разного диаметра, дежурный водовоз- железо есть железо - в любой момент прорыв может быть.

Вот когда инженерная служба не справляется - тогда да:- жалобы, пресса, скандал - и неизбежен приезд президента, тем более в предвыборный период для набирания очков.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
963
Re: "Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" -...
Отправлено: 20.12.23 - 18:49
#3
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Цитата:
Нормальная зимняя ситуация, надо понимать! Ажиотажа быть не должно. 

А ведь действительно, "нормальная ситуация" в новом микрорайоне, в котором вроде как всё лето меняли теплосеть. Очень качественно сейчас всё делается, не то что раньше...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
737
Re: "Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" -...
Отправлено: 20.12.23 - 23:05
#4
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. А порывы происходят из-за того, что изношенность теплосетей в Костанае составляет более 60%.

.....вопрос возникает почему 60 проЦЕнтов так много?
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