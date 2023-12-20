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"Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" - Марат Жундубаев опроверг сообщения о замерзающих домах в Костанае
"Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" - Марат Жундубаев опроверг сообщения о замерзающих домах в Костанае
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