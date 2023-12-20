Отправлено: - 18:08

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депутаты наши все свои многочисленные квартиры

[Исправлено: ACROS, 20.12.2023 - 18:31]

Цитата:Не все депутаты - предприниматели, есть среди них и простые бюджетники типа врачей, учителей.Цитата://Корреспондент "НГ" также поинтересовался у Бибигуль Аккужиной, как можно назвать выборы конкурентными, если ее оппоненты не набирают даже 30 голосов и больше похожи на "кандидатов-спойлеров"//Георгиий, я вам скажу больше и правдивее. чем Аккужина: - депутатам просто-напросто сказали, дали инструкции- ты голосуешь за этого, а ты за другого, а ты за третьего и победитель известен до выборов, заранее: - чужих там нет.Вы же там были: - надо было поинтересоваться системой голосования и как- каким образом распределяются голоса, и как создается якобы: - "выборы конкурентные".Цитата://взнос какой то махонький, для бизнесменов//Это взнос ТОЛЬКО для кандидатов, и они (кандидаты) не бизнесмены: - одна клерк партийный, второй- врач-бюджетник, третий - рудненский депутат.