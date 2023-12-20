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≡ "Я думаю, это справедливо" - Как депутаты выбирали нового сенатора от Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48234
"Я думаю, это справедливо" - Как депутаты выбирали нового сенатора от Костанайской области
Отправлено: 20.12.23 - 17:04
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На сцене Жастар сарайы очень быстро выстроились очереди, как к прилавкам с социальными яйцами. Еще более длинная очередь выстроилась возле урны для голосования. Толпа даже перекрыла подступы к большинству кабинок для голосования.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34566
Re: "Я думаю, это справедливо" - Как депутаты выбирали...
Отправлено: 20.12.23 - 17:04
#1
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Интересно, депутаты наши все свои многочисленные квартиры сдают, как наш тут во дворе?
Почему не писать бы про количество их квартир, про их бизнес?
И взнос какой то махонький, для бизнесменов..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5390
"Я думаю, это справедливо" - Как депутаты выбирали нового сенатора от Костанайской области
Отправлено: 20.12.23 - 18:08
#2
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Цитата:
111:
депутаты наши все свои многочисленные квартиры


Не все депутаты - предприниматели, есть среди них и простые бюджетники типа врачей, учителей.

Цитата://Корреспондент "НГ" также поинтересовался у Бибигуль Аккужиной, как можно назвать выборы конкурентными, если ее оппоненты не набирают даже 30 голосов и больше похожи на "кандидатов-спойлеров"//

Георгиий, я вам скажу больше и правдивее. чем Аккужина: - депутатам просто-напросто сказали, дали инструкции- ты голосуешь за этого, а ты за другого, а ты за третьего и победитель известен до выборов, заранее: - чужих там нет.

Вы же там были: - надо было поинтересоваться системой голосования и как- каким образом распределяются голоса, и как создается якобы: - "выборы конкурентные".

Цитата://взнос какой то махонький, для бизнесменов//

Это взнос ТОЛЬКО для кандидатов, и они (кандидаты) не бизнесмены: - одна клерк партийный, второй- врач-бюджетник, третий - рудненский депутат.

[Исправлено: ACROS, 20.12.2023 - 18:31]
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
174
Re: "Я думаю, это справедливо" - Как депутаты выбирали...
Отправлено: 20.12.23 - 19:19
#3
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офигеть, 253 человека, кто все эти люди? кто нибудь слышал о них? о их работе?
что они полезного сделали для города?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5390
"Я думаю, это справедливо" - Как депутаты выбирали нового сенатора от Костанайской области
Отправлено: 20.12.23 - 20:37
#4
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Цитата:
костанаец:
полезного сделали для города?


Почему именно для города - городских депутатов, там человек 20 не более- остальные районные, сельские.

Если у вас есть какие то проблемы - запишитесь к ним на приём - может и решат ваши проблемы - узнаете тогда о них, и о их работе.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
737
Re: "Я думаю, это справедливо" - Как депутаты выбирали...
Отправлено: 20.12.23 - 22:48
#5
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На сцене концертного зала Жастар сарайы очень быстро выстроились очереди, как к прилавкам с социальными яйцами.

.....прекрасное сравнение.... ;-) ;-) ;-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
737
Re: "Я думаю, это справедливо" - Как депутаты выбирали...
Отправлено: 20.12.23 - 22:49
#6
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Цитата:
костанаец:
офигеть, 253 человека, кто все эти люди? кто нибудь слышал о них? о их работе? что они полезного сделали для города?


.....и всех дармаедов кормить надаж...
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