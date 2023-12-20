НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Я просто был курьером денежных средств...» - По делу о дроппере заканчивают допрос потерпевших в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48233
«Я просто был курьером денежных средств...» - По делу о дроппере заканчивают допрос потерпевших в суде Костаная
Отправлено: 20.12.23 - 16:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении жителя Лисаковска Владислава ОГАНЕСЯНА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 20 декабря. Всего ему вменяется 11 эпизодов на общую сумму ущерба более 10 млн тенге. Свою вину Оганесян полностью признал.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3277
Re: «Я просто был курьером денежных средств...» - По делу о...
Отправлено: 20.12.23 - 16:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я просто был курьером денежных средств. Что мне говорили, то и делал.

Да нет, милай, ты был членом преступной группировки и ясно осознавал свою роль.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5390
Re: «Я просто был курьером денежных средств...» - По делу о...
Отправлено: 20.12.23 - 18:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
ты был членом преступной группировки


Кстати, среди членов правительства есть мнение: - простых наркокурьеров( очевидно и дропперы к ним относятся) не привлекать к уголовной ответственности: - мол они просто ИСПОЛНИТЕЛИ.
Я думаю это исходит не от гумманизма или жалости к молодым людям: - наверное, ларчик просто: - попались ИХ молодые родственники.
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
174
Re: «Я просто был курьером денежных средств...» - По делу о...
Отправлено: 20.12.23 - 21:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Я думаю это исходит не от гумманизма или жалости к молодым людям: - наверное, ларчик просто: - попались ИХ молодые родственники.

скорее всего их бизнес страдает...
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
356
Re: «Я просто был курьером денежных средств...» - По делу о...
Отправлено: 20.12.23 - 23:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...поинтересовался у подсудимого...

Источник:

че вообще с ним разговаривать? дали максимум - все, счастливого пути в колонию. состав есть, доказательства есть, виновен!, следующий!
к чему вся эта воспитательная работа и нравоучения?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS