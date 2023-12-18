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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50915 профессор казахстанского университета КАЗГЮУИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50915 По демографической ситуации Казахстан уникален. Его можно назвать вторым Израилем. Для такого уровня городского населения и экономического развития у вас очень большая рождаемость. Но в такой ситуации есть риск повышения общего уровня агрессии и преступности.Источник:

Цитата:что подозрительнобыковы,акунины, всякие зыгари и целые редакции дождей и эхов из либерального лагеря россии дернули в европу и сшатам живут,там лекции читают оттуда и вещают на аудиторию в россиишульман чуть ли не единственная ломанулась в казахстан и устроилась тут на работувопрос: а че к нам то?денег тут больше получает? ооочень наврядлежить ей тут кайфовее чем в париже? тоже сомневаюсьчто она в сша не смогла бы себе работу найти? да с легкостью еще и должность какую нибудьа че к нам то перебралась ? и не является ли она агентом какой либо разведки с целью внедрения и дискредитации?))Цитата:в израиле вроде как очень урбанизированное население у нас же пошел откат опять в сельскую специфику, города не справляются с наплывом народакакой израиль то? что у нас резкий демографический скачок это давно известно и без неетысячи молодых мужиков а работы на всех не хватаетшульман забыла упомянуть что при такой тенденции всегда три выхода либо война чтобы выровнять население либо повальная эмиграция либо огромные национальные стройки чтобы задействовать всех