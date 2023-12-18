Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
Отправлено: 18.12.23 - 13:56
На публичной лекции в Алматы о влиянии миграции на рынок труда кандидат политических наук Екатерина Шульман назвала ситуацию с рождаемостью в Казахстане «шансом, о котором развитые страны могут только мечтать». Читать новость
что подозрительно быковы,акунины, всякие зыгари и целые редакции дождей и эхов из либерального лагеря россии дернули в европу и сша там живут,там лекции читают оттуда и вещают на аудиторию в россии шульман чуть ли не единственная ломанулась в казахстан и устроилась тут на работу вопрос: а че к нам то? денег тут больше получает? ооочень наврядле жить ей тут кайфовее чем в париже? тоже сомневаюсь что она в сша не смогла бы себе работу найти? да с легкостью еще и должность какую нибудь а че к нам то перебралась ? и не является ли она агентом какой либо разведки с целью внедрения и дискредитации?))
Цитата:
По демографической ситуации Казахстан уникален. Его можно назвать вторым Израилем. Для такого уровня городского населения и экономического развития у вас очень большая рождаемость. Но в такой ситуации есть риск повышения общего уровня агрессии и преступности.
в израиле вроде как очень урбанизированное население у нас же пошел откат опять в сельскую специфику, города не справляются с наплывом народа какой израиль то? что у нас резкий демографический скачок это давно известно и без нее тысячи молодых мужиков а работы на всех не хватает шульман забыла упомянуть что при такой тенденции всегда три выхода либо война чтобы выровнять население либо повальная эмиграция либо огромные национальные стройки чтобы задействовать всех
сайлау курманов: то про казахов можно сказать, что они долго терпят, но потом уже берегись.
это абсолютно тоже самое что присказка про русских и долгое запрягание северные народы (а казахи на 2 трети северный почти сибирский народ) очень аморфны в части отстаивания своих прав особенно летом никакого движения.все как мухи сонные а как холода наступают сразу начинается кипиш три русских революции начались в холода январь 1905, февраль 1917, октябрь (ноябрь) 1917 и у казахов все движения зимой декабрь 1986, декабрь 2011, январь 2022
Браво, это лучший кликбэйт года. Читаешь заголовок «Казахстан второй Израиль», открываешь статью, думая, что кто то и в Казахстане насчитал 3500$ средней зп в месяц, а тут «По демографической ситуации»…
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