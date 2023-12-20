Отправлено: - 16:44

saba:

А тут ты видишь, что Яшина посадили, Акунина запретили и т.д. и ты требуешь от него однозначный ответ? Подума

Цитата:Вот ты скажи, запрещают по одному, потом второму и они все это терпят, идут на убой, теперь голосовать будут за него, пожизненное президентство.Они не суются в политику, их везут на убой, голосуют, их везут на убой, у них нет в той же Бурятии или Якутии необходимых удобств, не говорю еще о том, что там лед заготавливают вместо питьевой воды.А может пора интересоваться политикой, пора сказать свое Я, может пора сказать нет?Может пора и им сделать свое 5 января, то есть хоть что то или кого то поменять?Что ж они все покорно и поголовно делают, что им скажут, как какое то стадо, и идут на гибель?Думаешь на зону посадят, там будет хуже чем в Авдеевке погибать?Всех не пересажают.Иногда даже тварь дрожащая право быть имеет, кем бы оно себя не чувствовало..