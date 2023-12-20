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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 16:37
Цитата:
Думаешь адпинистрация сайта выдаст его регистрацию?
Думаю, что им нечего бояться.
saba:
Чтобы он как идейный пошёл в тюрьму за свои убеждения? Я
Чтобы он как идейный пошёл в тюрьму за свои убеждения? Я
Думаешь адпинистрация сайта выдаст его регистрацию?
Думаю, что им нечего бояться.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 16:44
Цитата:
Вот ты скажи, запрещают по одному, потом второму и они все это терпят, идут на убой, теперь голосовать будут за него, пожизненное президентство.
Они не суются в политику, их везут на убой, голосуют, их везут на убой, у них нет в той же Бурятии или Якутии необходимых удобств, не говорю еще о том, что там лед заготавливают вместо питьевой воды.
А может пора интересоваться политикой, пора сказать свое Я, может пора сказать нет?
Может пора и им сделать свое 5 января, то есть хоть что то или кого то поменять?
Что ж они все покорно и поголовно делают, что им скажут, как какое то стадо, и идут на гибель?
Думаешь на зону посадят, там будет хуже чем в Авдеевке погибать?
Всех не пересажают.
Иногда даже тварь дрожащая право быть имеет, кем бы оно себя не чувствовало..
saba:
А тут ты видишь, что Яшина посадили, Акунина запретили и т.д. и ты требуешь от него однозначный ответ? Подума
А тут ты видишь, что Яшина посадили, Акунина запретили и т.д. и ты требуешь от него однозначный ответ? Подума
Вот ты скажи, запрещают по одному, потом второму и они все это терпят, идут на убой, теперь голосовать будут за него, пожизненное президентство.
Они не суются в политику, их везут на убой, голосуют, их везут на убой, у них нет в той же Бурятии или Якутии необходимых удобств, не говорю еще о том, что там лед заготавливают вместо питьевой воды.
А может пора интересоваться политикой, пора сказать свое Я, может пора сказать нет?
Может пора и им сделать свое 5 января, то есть хоть что то или кого то поменять?
Что ж они все покорно и поголовно делают, что им скажут, как какое то стадо, и идут на гибель?
Думаешь на зону посадят, там будет хуже чем в Авдеевке погибать?
Всех не пересажают.
Иногда даже тварь дрожащая право быть имеет, кем бы оно себя не чувствовало..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 16:51
Даже я там шарохался на 5 января, меня там обогрели, накормили.
А если б нас посылали на убой, думаешь я там бы не стоял до последнего?
Если б моего сына повезли умирать в чужую страну?
Я бы как скот, выглядывал бы из окна и боялся бы сказать что то за своего сына?
Да только через мой труп наш президент бы забрал сына, чтобы его убить!
Отдай сына на убой, как скот, как овца, и сам живи потом спокойно, ведь тебе президент обязательно распорядится привезти бесплатно охапку дров или муки..
Сена пожевать..
За сына.
И ты за это будешь благодарить старика, за уголь или дрова, вставать на колени за безмерную щедрость..
Какой то матери даже кота в обмен на сына подарили, и это РИА новости по моему показывало.
Не говорю уже о ладах..
Вот где полное Безумие.
А если б нас посылали на убой, думаешь я там бы не стоял до последнего?
Если б моего сына повезли умирать в чужую страну?
Я бы как скот, выглядывал бы из окна и боялся бы сказать что то за своего сына?
Да только через мой труп наш президент бы забрал сына, чтобы его убить!
Отдай сына на убой, как скот, как овца, и сам живи потом спокойно, ведь тебе президент обязательно распорядится привезти бесплатно охапку дров или муки..
Сена пожевать..
За сына.
И ты за это будешь благодарить старика, за уголь или дрова, вставать на колени за безмерную щедрость..
Какой то матери даже кота в обмен на сына подарили, и это РИА новости по моему показывало.
Не говорю уже о ладах..
Вот где полное Безумие.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:12
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:17
Цитата:
----Успешно прошла трапеза ? Мог бы и фото скинуть
111:
Ладно, жрать пора,
Ладно, жрать пора,
----Успешно прошла трапеза ? Мог бы и фото скинуть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:22
Цитата:
Далеко ушел? Сильно отличаетесь? до февраля 2022 года - НИЧЕМ! И ваше 5 января - что оно паказало? ЧТО? Что НАН устал и его ушли? Так ушли чуть раньше его... Или то, что народ может кушать арак и грабить магазины? Или что КНБ наделало в штаны, оставив свои арсеналы без защиты? Что поменялось в твоей жизни, в жизни народа - увеличился достаток, снизили пенсионный возраст, построили новый НПЗ с 1000 рабочих мест? Произошел прередел между кланами. И все! Слава Аллаху, гражданской не началось.
Это ты как из анекдота рассуждаешь. Американец - я выйду к Капитолию и скажу, что Байден глуп, и мне ничего не будет. Казахстанец - хм, я выйду к Акорде и скажу, что Байден глуп - и мне тоже ничего не будет! Демократия!
111:
Вот где полное Безумие
Вот где полное Безумие
Далеко ушел? Сильно отличаетесь? до февраля 2022 года - НИЧЕМ! И ваше 5 января - что оно паказало? ЧТО? Что НАН устал и его ушли? Так ушли чуть раньше его... Или то, что народ может кушать арак и грабить магазины? Или что КНБ наделало в штаны, оставив свои арсеналы без защиты? Что поменялось в твоей жизни, в жизни народа - увеличился достаток, снизили пенсионный возраст, построили новый НПЗ с 1000 рабочих мест? Произошел прередел между кланами. И все! Слава Аллаху, гражданской не началось.
Это ты как из анекдота рассуждаешь. Американец - я выйду к Капитолию и скажу, что Байден глуп, и мне ничего не будет. Казахстанец - хм, я выйду к Акорде и скажу, что Байден глуп - и мне тоже ничего не будет! Демократия!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:27
Цитата:
Поменялось, и еще как.
Теперь есть надежда, что по 30 лет на одном месте никто не будет сидеть.
Кстати правил тогда не второй.
Где народ грабил, не знаю, грабили провокаторы.
Да я же тут был, что мне то рассказывать.
Покидали скамейки, сняли до конца того, кто хотел после второго опять занять свой пост, как Медведев Путин.
Есть шанс у моего сына.
Я кроме Назарбаева, не жил, вот пробую.
Если Назарбаев взял страну с ядерной бомбой, то Токаев взял обнищавшую и разграбленную.
Что ты хочешь?
За несколько лет, не поднять, мы не китайцы и не немцы..
Мишаня:
! И ваше 5 января - что оно паказало? ЧТО? Что НАН устал и его ушли? Так ушли чуть раньше его..
! И ваше 5 января - что оно паказало? ЧТО? Что НАН устал и его ушли? Так ушли чуть раньше его..
Поменялось, и еще как.
Теперь есть надежда, что по 30 лет на одном месте никто не будет сидеть.
Кстати правил тогда не второй.
Где народ грабил, не знаю, грабили провокаторы.
Да я же тут был, что мне то рассказывать.
Покидали скамейки, сняли до конца того, кто хотел после второго опять занять свой пост, как Медведев Путин.
Есть шанс у моего сына.
Я кроме Назарбаева, не жил, вот пробую.
Если Назарбаев взял страну с ядерной бомбой, то Токаев взял обнищавшую и разграбленную.
Что ты хочешь?
За несколько лет, не поднять, мы не китайцы и не немцы..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:29
Цитата:
А что ты хотел, чтоб какой то Пашинян сюда пришел?
Само собой, народ выкинул один клан, чтобы хотя бы поставить другой.
Тут смотрим.
Мишаня:
Произошел прередел между кланами.
Произошел прередел между кланами.
А что ты хотел, чтоб какой то Пашинян сюда пришел?
Само собой, народ выкинул один клан, чтобы хотя бы поставить другой.
Тут смотрим.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:30
Цитата:
____----Почему ? Чего не хватает ?
111:
За несколько лет, не поднять, мы не китайцы и не немцы..
За несколько лет, не поднять, мы не китайцы и не немцы..
____----Почему ? Чего не хватает ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:30
Ладно, пора на Елочка Гори идти..
А вы думайте, логически, учитесь..
А вы думайте, логически, учитесь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:32
Цитата:
----Народ ??? Большего заблуждения не встречал .
111:
народ выкинул один клан,
народ выкинул один клан,
----Народ ??? Большего заблуждения не встречал .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:36
Цитата:
---Смеяться или плакать - даже не знаю
111:
А вы думайте, логически, учитесь..
А вы думайте, логически, учитесь..
---Смеяться или плакать - даже не знаю
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:50
Цитата:
Несогласен: - у нас БОГАТАЯ страна - одних только запасов нефти и газа хватит ещё на 400-450 лет. Надо просто пересмотреть секретные назарбаевские СРП и всё будет нормально, будет - хотя бы как у арабов.
Трактовать надо так: - взял НЕУПРАВЛЯЕМОЕ государство, с нарушенной номенклатурной кадровой системой, где стало цениться - преданность, лизоблюдство, подхалимство, непотизм, кумовство, вместо - ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
Хотя ему тоже тяжело перестраиваться: - ведь он же оттуда , ментально и физически с назарбаевских времен, и в принципе - он человек Назарбаева - при нём: был премьером, Пред.Сената, главой МИД-а.
111:
Токаев взял обнищавшую и разграбленную.
Токаев взял обнищавшую и разграбленную.
Несогласен: - у нас БОГАТАЯ страна - одних только запасов нефти и газа хватит ещё на 400-450 лет. Надо просто пересмотреть секретные назарбаевские СРП и всё будет нормально, будет - хотя бы как у арабов.
Трактовать надо так: - взял НЕУПРАВЛЯЕМОЕ государство, с нарушенной номенклатурной кадровой системой, где стало цениться - преданность, лизоблюдство, подхалимство, непотизм, кумовство, вместо - ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
Хотя ему тоже тяжело перестраиваться: - ведь он же оттуда , ментально и физически с назарбаевских времен, и в принципе - он человек Назарбаева - при нём: был премьером, Пред.Сената, главой МИД-а.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:51
Цитата:
Не всё! Власть тогда перепугалась и сейчас боится народа. Что с этим делать они не знают и как общаться с народом тоже. Привыкли делать, что хотят, а тут оказывается за это и ответить можно. Поэтому сейчас затишье. Аким города ещё как то разговаривает, аким области и премьер молчок. Областной аким хоть бы как то разъяснил свои слова, про 16 ти этажки, а то наверное думает, может забудется. Премьер тот вообще "золотой" человек. в смысле "молчание золото". А вот как то коммуницировать(общаться) с народом видимо уже не умеют. Проще отбарабанить на СЦК дежурный отчёт с цифрами, да и журналисты разучились провоцировать, задавать неудобные вопросы.
Мишаня:
И все
И все
Не всё! Власть тогда перепугалась и сейчас боится народа. Что с этим делать они не знают и как общаться с народом тоже. Привыкли делать, что хотят, а тут оказывается за это и ответить можно. Поэтому сейчас затишье. Аким города ещё как то разговаривает, аким области и премьер молчок. Областной аким хоть бы как то разъяснил свои слова, про 16 ти этажки, а то наверное думает, может забудется. Премьер тот вообще "золотой" человек. в смысле "молчание золото". А вот как то коммуницировать(общаться) с народом видимо уже не умеют. Проще отбарабанить на СЦК дежурный отчёт с цифрами, да и журналисты разучились провоцировать, задавать неудобные вопросы.
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