НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 972 из 973«1...970971972973»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 16:37
#14566
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Чтобы он как идейный пошёл в тюрьму за свои убеждения? Я

Думаешь адпинистрация сайта выдаст его регистрацию?
Думаю, что им нечего бояться.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 16:44
#14567
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А тут ты видишь, что Яшина посадили, Акунина запретили и т.д. и ты требуешь от него однозначный ответ? Подума

Вот ты скажи, запрещают по одному, потом второму и они все это терпят, идут на убой, теперь голосовать будут за него, пожизненное президентство.
Они не суются в политику, их везут на убой, голосуют, их везут на убой, у них нет в той же Бурятии или Якутии необходимых удобств, не говорю еще о том, что там лед заготавливают вместо питьевой воды.
А может пора интересоваться политикой, пора сказать свое Я, может пора сказать нет?
Может пора и им сделать свое 5 января, то есть хоть что то или кого то поменять?
Что ж они все покорно и поголовно делают, что им скажут, как какое то стадо, и идут на гибель?
Думаешь на зону посадят, там будет хуже чем в Авдеевке погибать?
Всех не пересажают.
Иногда даже тварь дрожащая право быть имеет, кем бы оно себя не чувствовало..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 16:51
#14568
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже я там шарохался на 5 января, меня там обогрели, накормили.
А если б нас посылали на убой, думаешь я там бы не стоял до последнего?
Если б моего сына повезли умирать в чужую страну?
Я бы как скот, выглядывал бы из окна и боялся бы сказать что то за своего сына?
Да только через мой труп наш президент бы забрал сына, чтобы его убить!
Отдай сына на убой, как скот, как овца, и сам живи потом спокойно, ведь тебе президент обязательно распорядится привезти бесплатно охапку дров или муки..
Сена пожевать..
За сына.
И ты за это будешь благодарить старика, за уголь или дрова, вставать на колени за безмерную щедрость..
Какой то матери даже кота в обмен на сына подарили, и это РИА новости по моему показывало.
Не говорю уже о ладах..
Вот где полное Безумие.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:11
#14569
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:12
#14570
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:17
#14571
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ладно, жрать пора,

----Успешно прошла трапеза ? Мог бы и фото скинуть ;-) :lol:
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:22
#14572
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот где полное Безумие

Далеко ушел? Сильно отличаетесь? до февраля 2022 года - НИЧЕМ! И ваше 5 января - что оно паказало? ЧТО? Что НАН устал и его ушли? Так ушли чуть раньше его... Или то, что народ может кушать арак и грабить магазины? Или что КНБ наделало в штаны, оставив свои арсеналы без защиты? Что поменялось в твоей жизни, в жизни народа - увеличился достаток, снизили пенсионный возраст, построили новый НПЗ с 1000 рабочих мест? Произошел прередел между кланами. И все! Слава Аллаху, гражданской не началось.

Это ты как из анекдота рассуждаешь. Американец - я выйду к Капитолию и скажу, что Байден глуп, и мне ничего не будет. Казахстанец - хм, я выйду к Акорде и скажу, что Байден глуп - и мне тоже ничего не будет! Демократия!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:27
#14573
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
! И ваше 5 января - что оно паказало? ЧТО? Что НАН устал и его ушли? Так ушли чуть раньше его..

Поменялось, и еще как.
Теперь есть надежда, что по 30 лет на одном месте никто не будет сидеть.
Кстати правил тогда не второй.
Где народ грабил, не знаю, грабили провокаторы.
Да я же тут был, что мне то рассказывать.
Покидали скамейки, сняли до конца того, кто хотел после второго опять занять свой пост, как Медведев Путин.
Есть шанс у моего сына.
Я кроме Назарбаева, не жил, вот пробую.
Если Назарбаев взял страну с ядерной бомбой, то Токаев взял обнищавшую и разграбленную.
Что ты хочешь?
За несколько лет, не поднять, мы не китайцы и не немцы..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:29
#14574
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Произошел прередел между кланами.

А что ты хотел, чтоб какой то Пашинян сюда пришел?
Само собой, народ выкинул один клан, чтобы хотя бы поставить другой.
Тут смотрим.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:30
#14575
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
За несколько лет, не поднять, мы не китайцы и не немцы..

____----Почему ? Чего не хватает ?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:30
#14576
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, пора на Елочка Гори идти..
А вы думайте, логически, учитесь..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:32
#14577
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
народ выкинул один клан,

----Народ ??? Большего заблуждения не встречал .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:36
#14578
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А вы думайте, логически, учитесь..

---Смеяться или плакать - даже не знаю
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:50
#14579
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Токаев взял обнищавшую и разграбленную.



Несогласен: - у нас БОГАТАЯ страна - одних только запасов нефти и газа хватит ещё на 400-450 лет. Надо просто пересмотреть секретные назарбаевские СРП и всё будет нормально, будет - хотя бы как у арабов.

Трактовать надо так: - взял НЕУПРАВЛЯЕМОЕ государство, с нарушенной номенклатурной кадровой системой, где стало цениться - преданность, лизоблюдство, подхалимство, непотизм, кумовство, вместо - ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
Хотя ему тоже тяжело перестраиваться: - ведь он же оттуда , ментально и физически с назарбаевских времен, и в принципе - он человек Назарбаева - при нём: был премьером, Пред.Сената, главой МИД-а.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 17:51
#14580
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
И все

Не всё! Власть тогда перепугалась и сейчас боится народа. Что с этим делать они не знают и как общаться с народом тоже. Привыкли делать, что хотят, а тут оказывается за это и ответить можно. Поэтому сейчас затишье. Аким города ещё как то разговаривает, аким области и премьер молчок. Областной аким хоть бы как то разъяснил свои слова, про 16 ти этажки, а то наверное думает, может забудется. Премьер тот вообще "золотой" человек. в смысле "молчание золото". А вот как то коммуницировать(общаться) с народом видимо уже не умеют. Проще отбарабанить на СЦК дежурный отчёт с цифрами, да и журналисты разучились провоцировать, задавать неудобные вопросы.
Профайл
Страница 972 из 973«1...970971972973»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS