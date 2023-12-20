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≡ "Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" - Марат Жундубаев опроверг сообщения о замерзающих домах в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48230
"Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" - Марат Жундубаев опроверг сообщения о замерзающих домах в Костанае
Отправлено: 20.12.23 - 15:20
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Поводом стали сообщения в республиканских СМИ о том, что без тепла и горячей воды остались 42 многоэтажки, школа и аэропорт. Причина - в порыве магистрали. Аким Костаная успокаивает горожан: дома еще не отключали, порывы будут быстро устранены.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34533
Re: "Нормальная зимняя ситуация, надо понимать!" -...
Отправлено: 20.12.23 - 15:20
#1
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Да пусть бы СМИ раздували, зато Токаев может быть приехал бы сделать трубу..
И то веселее
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