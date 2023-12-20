Мишаня: , но по-любому "если" - не буду искать аргументов что и зачем. Цитата:
Это одно. Но это же не ровно то же самое, что произошло в 2022м и даже в 2014м? У меня дед сражался в украинском фронту, но он не нападал на Германию, она сама пришла к нам. А ты задаешь если кто то нападет. Я буду сражаться как те же украинцы, истреблять, сколько смогу оккупантов.
Мишаня: сильный рост производства и научных разработок. Я бы сказал - многократный.
Меня одно время удивляло, покупаешь электротехнические изделия, юридический адрес г.Москва, а в конце скромно приписано Made in PRC. Думал может разучились, но наверное просто дешевле было. Но наши продавцы всегда говорили, это российское, не Китай
Ее цель защита украинцев и потому демилитаризация и денацификация. Хм.. То есть война будет идти бесконечно, пока не возьмут всю Украину? Пока вся она не превратиться в Бахмут, Марьинку или Авдеевку? Ты сам в этот патриотизм веришь, что такое освобождение 30ти миллионного населения Украины возможно? Но с моей стороны, думаю это просто ложь. И как бы мне Назарбаев или Токаев не пропихнули бы такое, я бы им показал большой и толстый как говорится. У вас россиян надо слепо верить безумным поступкам, если этотвышестоящий.. Вертикаль. Ладно, жрать пора, интернетом не насытишься..
saba: юридический адрес г.Москва, а в конце скромно приписано Made in PRC. Думал может разучились, но наверное просто дешевле было
Продавцы лукавят. Если у нас производство, в том числе плат - то только на электронных компонентах надпись - маде ин ненаше. Остальное свое. В вашем случае - просто, что схема не серая, юридически изделие подлежит гарантийному обслуживанию в РФ/представительствах. Но, наверное не секрет, что многое на постсоветском пространстве "разучились" ((
saba: Норкина сказал, что за счёт увеличения военных заказов ВВП страны пошёл на увеличение.
Ну захват части Украины, это примерно 12 или 13 триллионов долларов ее богатств. Где то эти расчеты были. Конечно в плюс идет, по другому и быть не может. Одного ворованного зерна сколько, что оно до нас уже приходит сотнями тонн..
111: У вас россиян надо слепо верить безумным поступкам
Блажен, кто верует Цитата:
111: То есть война будет идти бесконечно, пока не возьмут всю Украину?
Тут два варианта, либо падишах, либо... Надо понимать, что интересы америкосов - выжать со всех соки, особенно с Европы. И это у них замечательно получается, сами потихоньку сворачивают и так не великое финансирование Украины, произодство перетекает в США. Ну а Украина для них - разменная монета. Кому война - а кому мать родная. Цитата:
111: сам в этот патриотизм веришь, что такое освобождение 30ти миллионного населения Украины возможно?
Это не патриотизм. Я не сторонник нынешней ситуации и считаю это неверным шагом. Но у меня нет геополитического мышления - время рассудит. Однако, заметь, что только 5 млн. мужского боеспособного населения Украины просто удрало за рубеж, и возвращаться не собираются, потому из 45 стало 30? (это ты на УНИАН можешь прочитать, равно как будущих бойцов собирают по клубам и фитнессам - это сами же и пишут). Вот где истинный "патриотизм" - Родину защищают, работая на гейропейцев.
111: Вот ты считаешь это мягко говоря ошибочным шагом. Но блин, поддерживаешь эту войну?
По-моему ответ дан однозначно. Разве можно поддержать ошибку? Именно поэтому я не участвую в, извините, cpaчe на эту длительно муссируемую тему. Ни с какой стороны. Но, если бы ситуация была прямо противоположная, я бы оценкой ситуации уже не занимался, мне есть что и кого защищать. Это - боль. Боль двух народов. Паны тешатся - у холопов чубы трещат. Но, то что ты приплел родных на свою аргументируемую сторону, которые, как оказались стоят совсем по другую, вот это зацепило и поэтому поискал зернышко правды. За сим - откланяюсь. Всем - добра!
Я не пойму Марик, что ты от него хочешь? Чтобы он как идейный пошёл в тюрьму за свои убеждения? Я бы сам промолчал бы, в его ситуации, когда сажают людей имеющих общественный вес и не страдающих отсутствием денег. Приехал бы Путин в Костанай, я бы вышел на улицу,зная, что меня загребут? Только в сильном подпитии , когда не соображал бы. А тут ты видишь, что Яшина посадили, Акунина запретили и т.д. и ты требуешь от него однозначный ответ? Подумай с кем ты потом будешь общаться на форуме? С Максафом?
Я вообще не пойму, зачем эти АУ. Кому и что сейчас доказывать? Россиян практически не осталось, наши обожают Путина. Заграница в лице двух, предпочитает поржать. Объясню почему наши обожают Путина, по той же самой причине, почему вся заграница обожала Горбачёва, и почему во всём постсоветском пространстве так уважали Назарбаева.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать