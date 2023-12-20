Отправлено: - 14:03

111:

У вас россиян надо слепо верить безумным поступкам

111:

То есть война будет идти бесконечно, пока не возьмут всю Украину?

111:

сам в этот патриотизм веришь, что такое освобождение 30ти миллионного населения Украины возможно?

Цитата:Блажен, кто веруетЦитата:Тут два варианта, либо падишах, либо... Надо понимать, что интересы америкосов - выжать со всех соки, особенно с Европы. И это у них замечательно получается, сами потихоньку сворачивают и так не великое финансирование Украины, произодство перетекает в США. Ну а Украина для них - разменная монета. Кому война - а кому мать родная.Цитата:Это не патриотизм. Я не сторонник нынешней ситуации и считаю это неверным шагом. Но у меня нет геополитического мышления - время рассудит. Однако, заметь, что только 5 млн. мужского боеспособного населения Украины просто удрало за рубеж, и возвращаться не собираются, потому из 45 стало 30? (это ты на УНИАН можешь прочитать, равно как будущих бойцов собирают по клубам и фитнессам - это сами же и пишут). Вот где истинный "патриотизм" - Родину защищают, работая на гейропейцев.