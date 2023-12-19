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А была ли она, Независимость?
А была ли она, Независимость?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48228
А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 10:26
Давеча смотрел по телевизору посредством Ютуб-канала - интервью депутата Госдумы РФ Евгения Федорова журналисту Гульнаре Бажкеновой канала Орда.кз. Суть интервью свелась к тому, что независимость Казахстана - это лишь формальность, а юридических оснований для это не существует.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14528
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 20.12.23 - 10:13
Цитата:
жители британских колоний очень негодуют когда у кого-то есть праздник независимости когда как у них главный нацпраздник это день английского короля)) Цитата:
ну с Польши закажи его
пока будет ехать в дороге он на эти 100 штук и подорожает))
есть такое понятие как "выход к океану" у нас его нет и портов нет которые любой товар делают дешевле в десятки раз
а дорогами везти к нам по пустыням и по горам очень дорого всё
вот такое вот обстоятельство чтож сделаешь
незря же московское царство а потом россия всю свою историю пыталось к балтике и черному морю пробиться чтобы на порты выйти и торговать
а до этого сидели как мы зажатые со всех сторон Цитата:
у них же свобода слова
когда у них депутаты грозятся ударить ядерной ракетой по соседям это норм
когда депутат крикнет что путин плохо руководит это дискредитация армии уже)
maxsaf:
Вы осознаёте, что эту мечту вам привили искусственно?
Вы осознаёте, что эту мечту вам привили искусственно?
жители британских колоний очень негодуют когда у кого-то есть праздник независимости когда как у них главный нацпраздник это день английского короля)) Цитата:
Vit:
Щас вот в ашане польском лазю. Х- бокс детишкам . 1999 злотых Блин у нас на 100 000 дороже
Щас вот в ашане польском лазю. Х- бокс детишкам . 1999 злотых Блин у нас на 100 000 дороже
ну с Польши закажи его
пока будет ехать в дороге он на эти 100 штук и подорожает))
есть такое понятие как "выход к океану" у нас его нет и портов нет которые любой товар делают дешевле в десятки раз
а дорогами везти к нам по пустыням и по горам очень дорого всё
вот такое вот обстоятельство чтож сделаешь
незря же московское царство а потом россия всю свою историю пыталось к балтике и черному морю пробиться чтобы на порты выйти и торговать
а до этого сидели как мы зажатые со всех сторон Цитата:
bgb:
А тут депутатам ГД рот заткнуть некому
А тут депутатам ГД рот заткнуть некому
у них же свобода слова
когда у них депутаты грозятся ударить ядерной ракетой по соседям это норм
когда депутат крикнет что путин плохо руководит это дискредитация армии уже)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 505
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 20.12.23 - 10:15
Цитата:
Нас уже не спрашивают, нам чётко дали понять, либо турки идут на йух, либо в каждую ТЭЦ по герани, и все обратно в юрты. Что непонятно?
bgb:
Нас уже не спрашивают, нам чётко дали понять, либо турки идут на йух, либо в каждую ТЭЦ по герани, и все обратно в юрты. Что непонятно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14528
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 20.12.23 - 11:31
Цитата:
можно ссылку где нам так четко дали понять?
что прям в каждую тэц по герани запустят?))
а то мне кажется российские власти оборзевшие потерявшие нюх дворовые пацаны конечно но даже они понимают что такое говорить и даже ДАВАТЬ ПОНЯТЬ ближайшему соседу которому они выводят свою промышленность это за гранью)
мы же тоже можем ответить
не геранью конечно КУДЫ НАМ? а героином к примеру
перестанем на узбекской границе хлопать наркоторговцев а прямо будем сопровождать их до лесопосадок россии
благо граница вообще не охраняется) а где героин там и бармалеи афганские и узбекские поедут им у нас ловить нечего а в россии им вольготно))
Ильяс:
Нас уже не спрашивают, нам чётко дали понять, либо турки идут на йух, либо в каждую ТЭЦ по герани, и все обратно в юрты. Что непонятно?
Нас уже не спрашивают, нам чётко дали понять, либо турки идут на йух, либо в каждую ТЭЦ по герани, и все обратно в юрты. Что непонятно?
можно ссылку где нам так четко дали понять?
что прям в каждую тэц по герани запустят?))
а то мне кажется российские власти оборзевшие потерявшие нюх дворовые пацаны конечно но даже они понимают что такое говорить и даже ДАВАТЬ ПОНЯТЬ ближайшему соседу которому они выводят свою промышленность это за гранью)
мы же тоже можем ответить
не геранью конечно КУДЫ НАМ? а героином к примеру
перестанем на узбекской границе хлопать наркоторговцев а прямо будем сопровождать их до лесопосадок россии
благо граница вообще не охраняется) а где героин там и бармалеи афганские и узбекские поедут им у нас ловить нечего а в россии им вольготно))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34526
А была ли она, Независимость?
Отправлено: 20.12.23 - 11:33
Цитата:
Встать на колени?
Ну как, нравится?
Ильяс:
либо в каждую ТЭЦ по герани, и все обратно в юрты. Что непонятно?
либо в каждую ТЭЦ по герани, и все обратно в юрты. Что непонятно?
Встать на колени?
Ну как, нравится?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 663
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 20.12.23 - 12:36
Сильно пахнет разжиганием.
Куда смотрит редакция?
Опять народные новости становятся открытым микрофоном для свободного мыслеизложения
Где тут информативность? "Я посмотрел телевизор и меня осенило" - это не новость!!!
Куда смотрит редакция?
Опять народные новости становятся открытым микрофоном для свободного мыслеизложения
Где тут информативность? "Я посмотрел телевизор и меня осенило" - это не новость!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6536
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 20.12.23 - 13:02
Давайте не будем изображать невинность, я лично слушал это интервью депутата Федорова по интернету, там ещё похлеще есть. Однако, не стоит расслабляться, хорошо что есть такие люди, которые открыто могут сказать и запретных темах. Вспомните Солженицына, ещё 86 году он в своей статье (как нам обустроить Россию) открыто заявлял о притязаниях да самых центральных областей Казахстана, так и сказал, это исконные земли, а кто не согласен пусть откочуют на юг.
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