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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:41
#14536
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Цитата:
111:
Ты же не на фронте, как моих два племяша..

Почему они там, что их побудило "убивать чужих детей?

Цитата:
111:
Нормально, когда за тебя другие погибают или пропадают без вести..

Твои племянники "убивают чужих детей" за меня? Срочно отзови их, я не намеревался "убивать чужих детей"!
И можешь дальше топить, но только за себя. Потому что твои племянники, прочитав что ты тут пишешь - плюнули бы тебе в глаза, за "убийство чужих детей".
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:43
#14537
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Цитата:
111:
А вы и дальше призывайте чужих сыновей идти на войну

Твоими словами - продолжай гадить всем и вся, в том числе своим родным, не забывая осуждать их за то, что "убивают чужих детей".
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:45
#14538
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Дел

[Исправлено: Мишаня, 20.12.2023 - 10:46]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34526
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:52
#14539
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Цитата:
Мишаня:
Потому что твои племянники, прочитав что ты тут пишешь - плюнули бы тебе в глаза, за "убийство чужих детей".

А у тез украинцев, которых пошли убивать, и убивают, нет родителей или как?у их отцов нет детей?
Там что, клоны какие то?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34526
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:53
#14540
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Цитата:
Мишаня:
Твоими словами

Ну вот.
Этого и следовало ожидать.
Моими племянниками..
Чужими жизнями, питаются наши патриоты..
Главное да, форум, война это не их..
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:58
#14541
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Цитата:
111:
А у тез украинцев, которых пошли убивать, и убивают, нет родителей или как?у их отцов нет детей? Там что, клоны какие то?

А ты не прыгай в сторону. Твои племянники пошли "убивать чужих детей". Украинцы естественно уничтожают противника.
Цитата:
111:
Ну вот. Этого и следовало ожидать. Моими племянниками..

Заметь, твои племянники "убивают чужих детей". Не я, не мои родные. И ты обвиняешь меня в действиях своих племянников, воюющих с братским народом? Марик - ты уникум этого форума! Л-логика!
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:59
#14542
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Цитата:
111:
Главное да, форум, война это не их..

Да, война - не твое. В отличии от твоих родных.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34526
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:03
#14543
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Цитата:
Мишаня:
Заметь, твои племянники "убивают чужих детей".

Ну один делает это осознано.
Моя сеструха, ее родная тут и братан, которому Путин подарил дом за ребенка, они истинные патриоты России.
Он и учился в лётном убивать.
И родители еще с 2014го года говорят что украинцы это их враги, хотя моего хлюпенького братана в этой Дружбе защищали именно огромные хохлы, его кенты.
Но вот стали они врагами как то..
Но вот этого пацана жаль конечно.
Этого ни за что отправили убивать чужих детей, которые да, убили вероятно его, но на своей земле в луганской области.
Не в России..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34526
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:05
#14544
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Цитата:
Мишаня:
Да, война - не твое. В отличии от твоих родных.

Да конечно не мое.
Не готов идти за Путина или Назарбаева например, и идти убивать детей своих соседей, захватывая для олигархов очередной кусок земли, будь то узбеки или кыргызы.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:08
#14545
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Цитата:
111:
Ну один делает это осознано.

Вот поэтому я и говорю - не плети в свои аргументы родных. Не создавай "массовость" своей позиции за счет родных, им, возможно, за твои посты стыдно. Только и всего. Пости УНИАН со своими проукраинскими комментариями и топи за себя и от себя.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:10
#14546
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Цитата:
111:
Да конечно не мое. Не готов идти за

А если вторгнется противник в пределы твоей Родины? Будешь искать аргументы, за кого ты воюешь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34526
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:15
#14547
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Цитата:
Мишаня:
Не создавай "массовость" своей позиции за счет родных,

Да мы с ними о политике не говорим.
Они с России приезжали недавно, они знают, что я противник войны, они за.
Отец радуется как ребенок, что их сын сирийцев мочил, теперь других.
Но мы не говорим на эти темы.
Они русские, я казах.
Но вот этого жаль, что так подло, со срочной службы отправили погибать за безумца.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34526
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:17
#14548
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Цитата:
Мишаня:
А если вторгнется противник в пределы твоей Родины?

Хм..
Если, если..
В Россию кто то вторгался?
Ты даже целей войны не знаешь.
А задаешь какие то глупые вопросы, Если..
Если бы у бабушки был орган на три известные буквы как говорится..
А если пришельцы вторгнуться, а если мамонты нападут..
Да миллионы Если..
Что, мне на каждое Если отвечать?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:28
#14549
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Цитата:
111:
Что, мне на каждое Если отвечать?

Потому что боишься сам себе признаться в своей слабости.
Целей нынешнего конфликта я не знаю, только из официоза, но развернись ситуация вторжением в РФ, я бы не сидел на форуме. В регулярную не возьмут, потому как "...да, заболевание получено в период прохождения военной службы", но по-любому "если" - не буду искать аргументов что и зачем.
Цитата:
111:
если пришельцы вторгнуться, а если мамонты нападут..

111:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34526
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:40
#14550
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Цитата:
Мишаня:
Целей нынешнего конфликта я не знаю, только из официоза, но развернись ситуация вторжением в РФ, я бы

Ну вот, Я бы, Если бы..
Целей не знаем..
Так за что потеряли моего племяшку, если целей не было, если на его семью под Челябинском никто не нападал?
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